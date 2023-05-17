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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер СіяртоФото: Reuters/B. Szabo
КонфліктиУкраїна

Допомогу ЄС Києву Угорщина блокує через санкції на OTP Bank

Олександр Куницький
2 год. тому

Блокувати військову підтримку ЄС для України та нові європейські санкції проти Росії Будапешт обіцяє до виключення угорського OTP Bank із українського списку "міжнародних спонсорів війни".

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Будапешт заблокує наступний транш військової підтримки Європейського Союзу для України та будь-який новий пакет санкцій проти Росії, якщо Київ не вилучить угорський банк OTP зі списку "міжнародних спонсорів війни" Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в середу, 17 травня.

"Ми не можемо дати цьому (військовій допомозі  Україні. - Ред.) зелене світло, поки OTP залишається в чорному списку. Те саме стосується санкцій", - цитує Сіярто агенція Reuters. Будапешт вважає таке рішення "скандальним" прецедентом, оскільки банк "не порушував жодних законів".

Напередодні стало відомо, що Угорщина заблокувала виділення чергового траншу військової підтримки України в рамках Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF). Причиною в офісі речника угорського уряду назвали незгоду з використанням фонду виключно щодо України, бо це нібито не дозволяє спрямовувати достатньо грошей на просування інтересів ЄС, зокрема в країнах Балкан і Північної Африки.

Минулого тижня Сіярто вже пообіцяв блокувати 11-й санкційний список ЄС проти РФ через занесення OTP Bank в український список "спонсорів війни".

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OTP - у списку "спонсорів війни"

НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку "міжнародних спонсорів війни" 4 травня. Причиною стало рішення керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік". OTP входить до 50 найбільших банків у РФ, а за низкою напрямків перебуває серед лідерів ринку. У Росії він обслуговує понад 2,2 мільйона клієнтів.

"Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим", - вказувалося в обґрунтуванні. У своїй роботі банк, зокрема, спирався на закон РФ від 7 жовтня 2022 року, фактично визнаючи "ЛНР" і "ДНР".

Нині у переліку НАЗК перебуває 24 компанії. Крім OTP там опинилися американський виробник товарів масового споживання Procter & Gamble, французька мережа супермаркетів Auchan ("Ашан"), а також німецька мережа оптових супермаркетів METRO. Втім, внесення до цього списку не передбачає жодних обмежень.

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Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

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