Допомогу ЄС Києву Угорщина блокує через санкції на OTP Bank

Блокувати військову підтримку ЄС для України та нові європейські санкції проти Росії Будапешт обіцяє до виключення угорського OTP Bank із українського списку "міжнародних спонсорів війни".
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Будапешт заблокує наступний транш військової підтримки Європейського Союзу для України та будь-який новий пакет санкцій проти Росії, якщо Київ не вилучить угорський банк OTP зі списку "міжнародних спонсорів війни" Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в середу, 17 травня.
"Ми не можемо дати цьому (військовій допомозі Україні. - Ред.) зелене світло, поки OTP залишається в чорному списку. Те саме стосується санкцій", - цитує Сіярто агенція Reuters. Будапешт вважає таке рішення "скандальним" прецедентом, оскільки банк "не порушував жодних законів".
Напередодні стало відомо, що Угорщина заблокувала виділення чергового траншу військової підтримки України в рамках Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF). Причиною в офісі речника угорського уряду назвали незгоду з використанням фонду виключно щодо України, бо це нібито не дозволяє спрямовувати достатньо грошей на просування інтересів ЄС, зокрема в країнах Балкан і Північної Африки.
НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку "міжнародних спонсорів війни" 4 травня. Причиною стало рішення керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік". OTP входить до 50 найбільших банків у РФ, а за низкою напрямків перебуває серед лідерів ринку. У Росії він обслуговує понад 2,2 мільйона клієнтів.
"Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим", - вказувалося в обґрунтуванні. У своїй роботі банк, зокрема, спирався на закон РФ від 7 жовтня 2022 року, фактично визнаючи "ЛНР" і "ДНР".
Нині у переліку НАЗК перебуває 24 компанії. Крім OTP там опинилися американський виробник товарів масового споживання Procter & Gamble, французька мережа супермаркетів Auchan ("Ашан"), а також німецька мережа оптових супермаркетів METRO. Втім, внесення до цього списку не передбачає жодних обмежень.