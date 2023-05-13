Угорщина погрожує блокувати 11-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Будапешт може блокувати нові санкції ЄС проти РФ через включення угорського OTP Bank до українського списку "міжнародних спонсорів війни", попередив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Будапешт може блокувати нові санкції ЄС проти РФ через занесення угорського OTP Bank в український список "міжнародних спонсорів війни", попередив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Угорщина може заблокувати нові санкції Євросоюзу проти Росії, які готуються, через те, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України внесло угорський OTP Bank до переліку "міжнародних спонсорів війни". Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Швеції, де в п'ятницю, 12 травня, відбувалася зустріч глав МЗС країн ЄС.

"Для ясності - нам дуже важко підтримувати будь-яке нове рішення, поки Україна залишає OTP Bank у списку міжнародних спонсорів війни", - написав Сіярто у Facebook.

Будапешт вважає внесення цього банку до переліку "скандальним" прецедентом. За словами Сіярто, OTP Bank не допустив жодних порушень. Угорський дипломат запевнив, що діяльність фінансової установи відповідає міжнародним очікуванням і законодавству. "Я чітко дав зрозуміти на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, що нам дуже важко навіть почати переговори щодо 11-го пакету санкцій, поки OTP Bank є в цьому українському списку. Вимагаємо від українців вилучити OTP із переліку", - наголосив Сіярто.

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Рішення щодо угорського OTP Bank

Про рішення щодо угорського OTP Bank НАЗК оголосило 4 травня. Причиною стало рішення керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", зазначили в агентстві. За його даними, OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а за низкою напрямків перебуває серед лідерів ринку. У РФ він обслуговує понад 2,2 мільйона клієнтів.

"Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим", - вказувалося в обґрунтуванні. У своїй роботі фінінститут, зокрема, спирався на закон РФ від 7 жовтня 2022 року, фактично визнаючи "ЛНР" і "ДНР", уточнювалося далі. OTP Bank - 24-та компанія, яку Нацагентство України внесло до переліку "міжнародних спонсорів війни".

Посли ЄС не ухвалили рішення про 11-й пакет санкцій проти РФ

Раніше стало відомо, що послам 27 країн Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося узгодити текст проєкту 11-го пакета санкцій проти Росії. Представник Польщі в ЄС Анджей Садось вважає, що згоди, можливо, буде досягнуто наступного тижня, повідомило "Польське радіо". З цілої низки питань технічного плану ще необхідний ретельний експертний аналіз, пояснив Садось.

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