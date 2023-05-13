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Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто
Глава МЗС Угорщини Петер СіяртоФото: Danil Shamkin/NurPhoto/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Угорщина погрожує блокувати 11-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Катерина Вєнкіна
3 год. тому

Будапешт може блокувати нові санкції ЄС проти РФ через включення угорського OTP Bank до українського списку "міжнародних спонсорів війни", попередив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

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Будапешт може блокувати нові санкції ЄС проти РФ через занесення угорського OTP Bank в український список "міжнародних спонсорів війни", попередив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Угорщина може заблокувати нові санкції Євросоюзу проти Росії, які готуються, через те, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України внесло угорський OTP Bank до переліку "міжнародних спонсорів війни". Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Швеції, де в п'ятницю, 12 травня, відбувалася зустріч глав МЗС країн ЄС.

"Для ясності - нам дуже важко підтримувати будь-яке нове рішення, поки Україна залишає OTP Bank у списку міжнародних спонсорів війни", - написав Сіярто у Facebook.

Будапешт вважає внесення цього банку до переліку "скандальним" прецедентом. За словами Сіярто, OTP Bank не допустив жодних порушень. Угорський дипломат запевнив, що діяльність фінансової установи відповідає міжнародним очікуванням і законодавству. "Я чітко дав зрозуміти на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, що нам дуже важко навіть почати переговори щодо 11-го пакету санкцій, поки OTP Bank є в цьому українському списку. Вимагаємо від українців вилучити OTP із переліку", - наголосив Сіярто.

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Рішення щодо угорського OTP Bank

Про рішення щодо угорського OTP Bank НАЗК оголосило 4 травня. Причиною стало рішення керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", зазначили в агентстві. За його даними, OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а за низкою напрямків перебуває серед лідерів ринку. У РФ він обслуговує понад 2,2 мільйона клієнтів.

"Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим", - вказувалося в обґрунтуванні. У своїй роботі фінінститут, зокрема, спирався на закон РФ від 7 жовтня 2022 року, фактично визнаючи "ЛНР" і "ДНР", уточнювалося далі. OTP Bank - 24-та компанія, яку Нацагентство України внесло до переліку "міжнародних спонсорів війни".

Посли ЄС не ухвалили рішення про 11-й пакет санкцій проти РФ

Раніше стало відомо, що послам 27 країн Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося узгодити текст проєкту 11-го пакета санкцій проти Росії. Представник Польщі в ЄС Анджей Садось вважає, що згоди, можливо, буде досягнуто наступного тижня, повідомило "Польське радіо". З цілої низки питань технічного плану ще необхідний ретельний експертний аналіз, пояснив Садось.

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