Xiaomi відреагувала на внесення до переліку спонсорів війни

В китайській корпорації Xiaomi заявили, що підтримують "мир у всьому світі", а також дотримуються законів і правил в кожній країні, в якій працюють.

У китайській корпорації Xiaomi, яка виготовляє смартфони та побутову техніку, відреагували на те, що українське Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло її у перелік міжнародних спонсорів війни. У заяві компанії, оприлюдненій у п'ятницю, 14 квітня, зазначається, що вона виступає категорично проти таких звинувачень.

"Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія - дозволити кожному у світі насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій", - йдеться у заяві.

Окрім того, наголошується, що компанія Xiaomi має бізнес у понад 100 країнах і регіонах, і дотримується "всіх законів і правил у кожній юрисдикції", в якій вона працює.

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НАЗК: Протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку РФ

Про рішення НАЗК внести Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни стало відомо напередодні. Підставою для цього, як пояснили у НАЗК, стало те, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія не лише продовжила свою роботу в РФ, а і "досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі".

За даними агентства, у липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42 відсотки російського ринку смартфонів. Загалом протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку РФ, наголошують у відомстві.

Зараз китайська компанія активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що "свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у РФ", додають в НАЗК.

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Нині у переліку НАЗК перебуває 21 компанія, серед яких американський виробник товарів масового споживання Procter & Gamble, французька мережа супермаркетів Auchan ("Ашан"), а також німецька мережа оптових супермаркетів METRO.