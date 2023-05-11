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Вантажівки на литовсько-російському кордоніФото: AP Photo/picture alliance
ЕкономікаРосійська Федерація

Товари ЄС на мільярд євро зникли під час транзиту через РФ

Сергій Ромашенко | Віолетта Чайковська
1 год. тому

Вибіркова перевірка показала, що в РФ осіла половина санкційних товарів, відправлених через її територію транзитом з ЄС. Росії вдалося досягти цього завдяки махінаціям з декларуванням вантажів, стверджує Financial Times.

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Товари з Європейського Союзу на понад мільярд євро "зникли" під час транзиту через Росію на шляху до кінцевих одержувачів у Вірменії, Казахстані та Киргизстані. Йдеться про так звані товари подвійного призначення, які заборонені до експорту в Росію через санкції щодо РФ за війну проти України. Про це в четвер, 11 травня, повідомило Financial Times (FT) із посиланням на відкриті джерела.

Як зазначає видання, вибіркова перевірка експорту з ЄС на два мільярди євро показала, що лише половина цього обсягу досягла кінцевих одержувачів, тоді як решта товарів "осіли" в Росії.

За даними, проаналізованими FT, ідеться про товари подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях. На думку західних чиновників, цей потік тіньової торгівлі допоміг президенту РФ Володимиру Путіну зберегти економіку під час війни.

Махінації з митними деклараціями

У публікації наголошується, що ці товари могли завозитись у Росію безпосередньо з ЄС під приводом того, що вони слідують тільки транзитом, а РФ вдалося обійти санкції, вказавши за допомогою агентів, посередників і постачальників неправдиві пункти призначення в митних деклараціях.

Значна частка тіньового експорту, який так і не досяг офіційного місця призначення, йшла з Євросоюзу до Росії з території країн Балтії.

У результаті РФ зберегла доступ до таких важливих товарів, як компоненти літаків, оптичне обладнання та газові турбіни. Згідно з даними щодо імпорту низки категорій товарів, включно з газовими турбінами, паяльниками та радіообладнанням, майже жоден із відправлених з ЄС товарів цих категорій не досягнув місця призначення. 

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