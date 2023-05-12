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Президент України Володимир ЗеленськийФото: president.gov.ua
ЕкономікаУкраїна

Україна запровадила санкції щодо акціонерів "Запоріжсталі"

Олександр Куницький
1 год. тому

Під нові санкції РНБО, які увів у дію президент України Володимир Зеленський, потрапили понад 700 осіб і компаній. Зокрема, й ті, які сприяли РФ у здійсненні контролю над заводом "Запоріжсталь".

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Президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкційні обмеження щодо низки юридичних та фізичних осіб. Відповідні укази, що надали чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, Зеленський підписав у п'ятницю, 12 травня, повідомив Офіс президента України. Йдеться про нормативні акти №275/2023, №276/2023, №277/2023.

Санкційний пакет щодо акціонерів "Запоріжсталі"

"Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет - щодо "Запоріжсталі". Своїм указом запровадив обмежувальні заходи щодо 41 особи - 13 фізичних та 28 юридичних, - за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці. Запускаємо процедуру конфіскації російської частки - вона працюватиме для України й українців", - написав він у Telegram.

Зеленський уточнив, що російський вплив на "Запоріжсталь" існував завдяки різним підставним та офшорним особам. "Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Зазначені санкції містяться в указі №275/2023. До переліку з 28 компаній, що потрапили під нові багаторічні санкції України, увійшли, зокрема, акціонери "Запоріжсталі": Global Steel Investments Ltd., "Київ Секюрітіз Груп", ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент", а також російська державна корпорація "ВЕБ.РФ". Серед фізичних осіб під обмеження потрапили 13 громадян Вірменії.

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Санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ

Інші санкційні пакети направлені на ізоляцію та блокування російської військової промисловості, наголосив Зеленський. "Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста й повʼязаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку й технології в руки терористів - щоб вони всі були роздавлені світом", - наголосив він.

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Так, згідно з підписаним Зеленським указом №276/2023, санкції запроваджуються щодо 32 фізичних осіб та 293 юридичних осіб. В указі № 277/2023 обмеження запроваджені щодо 176 фізичних осіб та 200 юридичних осіб.

Нагадаємо, "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" - один з найбільших металургійних підприємств України. За даними сервісу відкритих даних Opendatabot, власником підприємства є український олігарх Рінат Ахметов та група акціонерів, зокрема Global Steel Investments Ltd., "Київ Секюрітіз Груп", "Мідланд Кепітал Менеджмент". До листопада 2019 року генеральним директором "Запоріжсталі" був нинішній заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

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