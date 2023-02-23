НАЗК внесло "Ашан" у перелік спонсорів війни

"Ашан" в особі "Ашан Росія" є прямим спонсором війни проти України, вважають у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan Holding, яка, зокрема, є оператором мережі продуктових гіпермаркетів Auchan ("Ашан"), у перелік міжнародних спонсорів війни.

Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія "відмовилась від припинення фінансування держави-терориста та не закрила свій бізнес в РФ", йдеться у повідомленні на сайті НАЗК у четвер, 23 лютого.

Також у відомстві нагадають, що, згідно з журналістськими розслідуваннями, проведеними французьким виданням Le Monde та групами журналістів-розслідувачів The Insider і Bellingcat, від початку повномасштабного вторгнення російська дочірня компанія французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги", а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ. "Тобто "Ашан" в особі "Ашан Росія" є прямим спонсором війни проти України", - наголошують у НАЗК.

"Ашан" все заперечує

17 лютого компанія Auchan Retail заперечила інформацію, поширену у той же день журналістами, про постачання під виглядом гуманітарної допомоги товарів для російських військових в окупованих регіонах України. "Auchan Retail категорично заперечує твердження, викладені в цьому розслідуванні, та інтерпретацію. Auchan Retail вкрай здивований цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальними результатами внутрішнього розслідування", - йшлося, зокрема, у повідомленні компанії.

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У ньому наголошується, що "Ашан" працює в РФ винятково для того, щоб надати російському населенню доступ до продуктів харчування, і "не проводить, не підтримує і не фінансує жодних "благодійних" зборів для російських збройних сил".