Будапешт заблокував допомогу Києву через механізм ЄС - ЗМІ

"Угорщина не згодна з тим, що Європейський Союз, поряд з іншими існуючими інструментами, використовує Європейський фонд миру винятково щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість грошей на просування інтересів ЄС в інших сферах", - йдеться у коментарі офісу речника уряду Угорщини у відповідь на запитReuters. Раніше про блокування траншу Будапештом повідомили італійські ЗМІ.
Як пояснив речник уряду Угорщини, серед інших напрямків, на які можуть спрямувати кошти - країни Балкан та Північної Африки. "Для угорського уряду дуже важливо, щоб ці питання були з'ясовані, і саме тому він не схвалив виділення наступного траншу з EPF", - додали в офісі речника.
Загалом наразі на військову підтримку України в рамках EPF ЄС виділив близько 3,6 мільярда євро. Угорщина, яка є членом ЄС та НАТО, відмовилася надавати будь-яку зброю чи військову техніку Україні для протистояння російському вторгненню.
Угорщина також неодноразово критикувала санкції ЄС проти Росії, які також мають одноголосно схвалити усі 27 країн ЄС, але врешті-решт підтримала всі узгоджені заходи. Утім, 12 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попередив, що Будапешт може заблокувати нові санкції ЄС проти РФ через занесення угорського OTP Bank в український список "міжнародних спонсорів війни".
Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?