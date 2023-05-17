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Угорський прем'єр Віктор ОрбанФото: Szilard Koszticsak/ASSOCIATED PRESS/picture alliance
ПолітикаУгорщина

Будапешт заблокував допомогу Києву через механізм ЄС - ЗМІ

Максим Сидоржевський
25 хв. тому

Уряд Угорщини вважає, що Європейський фонд миру не повинен працювати винятково щодо України, а має допомагати і іншим країнам, пише Reuters.

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Угорщина заблокувала виділення чергового траншу військової підтримки України в рамках Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF), повідомляє у вівторок, 16 травня, Reuters з посиланням на пресслужбу угорського уряду.

"Угорщина не згодна з тим, що Європейський Союз, поряд з іншими існуючими інструментами, використовує Європейський фонд миру винятково щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість грошей на просування інтересів ЄС в інших сферах", - йдеться у коментарі офісу речника уряду Угорщини у відповідь на запитReuters. Раніше про блокування траншу Будапештом повідомили італійські ЗМІ.

Як пояснив речник уряду Угорщини, серед інших напрямків, на які можуть спрямувати кошти - країни Балкан та Північної Африки. "Для угорського уряду дуже важливо, щоб ці питання були з'ясовані, і саме тому він не схвалив виділення наступного траншу з EPF", - додали в офісі речника.

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Загалом наразі на військову підтримку України в рамках EPF ЄС виділив близько 3,6 мільярда євро. Угорщина, яка є членом ЄС та НАТО, відмовилася надавати будь-яку зброю чи військову техніку Україні для протистояння російському вторгненню

Угорщина також неодноразово критикувала санкції ЄС проти Росії, які також мають одноголосно схвалити усі 27 країн ЄС, але врешті-решт підтримала всі узгоджені заходи. Утім, 12 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попередив, що Будапешт може заблокувати нові санкції ЄС проти РФ через занесення угорського OTP Bank в український список "міжнародних спонсорів війни".

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

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