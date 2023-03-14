ЄС збільшив фонд миру, з якого фінансує зброю для України

Євросоюз збільшує фонд миру до майже восьми мільярдів євро. Ця структура підтримує не лише Україну, але й партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, наголошує Жозеп Боррель.

Рада Європейського Союзу оголосила у вівторок, 14 березня, про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру, через який фінансується військова допомога Києву, до 7,979 мільярда євро (у поточних цінах) до 2027 року, повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Європейський фонд миру став невід'ємною частиною підтримки ЄС, спрямованої на сприяння миру та безпеці в усьому світі. Сьогоднішнє рішення збільшує фінансову стелю Європейського фонду миру до понад 7,9 мільярда євро", - цитується у повідомленні верховний представник Євросоюзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель.

За його словами, забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для підтримки не лише України, але й партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, "оскільки їхні потреби продовжують зростати".

Це рішення реалізує політичну угоду, досягнуту 12 грудня 2022 року, коли Рада вирішила збільшити загальну фінансову стелю фонду на два мільярди євро (у цінах 2018 року) у 2023 році та передбачити можливість подальшого збільшення на більш пізньому етапі (до 5,5 мільярда євро у цінах 2018 року до 2027 року), пояснюється в документі.

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Для чого існує Європейський фонд миру

Фонд був створений у березні 2021 року для фінансування заходів спільної зовнішньої та безпекової політики, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями, з метою запобігання конфліктам та збереження миру.

Саме через цей фонд Брюссель профінансував уже сім траншів військової допомоги Україні. Через нього надається відповідна підтримка й іншим країнам, таким як Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Боснія і Герцеговина, Ліван та Мавританія, операціям з підтримки миру та багатонаціональним підрозділам.

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