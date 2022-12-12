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Рада ЄС домовилась збільшити на два мільярди євро Європейський фонд миру, з якого фінансується військова допомога Україні.Фото: Kyodo/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Зброя для України: ЄС збільшить фонд на два мільярди євро

Степан Смишляєв
19 хв. тому

Рішення збільшити обсяги фонду, через який фінансується військова допомога Києву, "надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", наголошують в Брюсселі.

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Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ у понеділок, 12 грудня, досягла політичної домовленості щодо збільшення на два мільярди євро обсягів Європейського фонду миру, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Фонд був створений у березні 2021 року для фінансування заходів спільної зовнішньої та безпекової політики, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями, з метою запобігання конфліктам та збереження миру.

Саме через цей фонд Брюссель профінансував уже шість траншів військової допомоги Україні загальним обсягом 3,1 мільярда євро. Через нього надається відповідна підтримка й іншим країнам, таким як Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Боснія і Герцеговина, Ліван та Мавританія, операціям з підтримки миру та багатонаціональним підрозділам.

Однак через інтенсивну допомогу 86 відсотків обсягів фонду на 2021-2027 роки виділили вже в 2022 році, що зробило необхідним його збільшення. "Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - наголосили в Раді ЄС.

Європейський фонд миру продовжать збільшувати

Збільшення обсягів фонду на два мільярди євро офіційно оформлять на початку 2023 року. Яким буде його розмір на той момент, у Брюсселі не уточнили, однак зауважили, що в подальшому обсяги зростатимуть, і до 2027 року становитимуть 5,5 мільярда євро.

Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель зауважив, що менше ніж за два роки фонд довів свою цінність. "Він повністю змінив спосіб підтримки наших партнерів в обороні. Він робить ЄС та його партнерів сильнішими", - наголосив Боррель.

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Не лише військова допомога Україні

10 грудня Рада ЄС, попри вето Угорщини, погодила законодавчі зміни, які дозволять протягом 2023 року виділити 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні.

Ці кошти спрямовуватимуть на фінансування невідкладних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початок повоєнного відновлення "з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції".

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