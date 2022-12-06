Угорщина заблокувала виділення Україні макрофіну від ЄС
Валерій Сааков
25 хв. тому
Будапешт заблокував 18 млрд євро макрофіну для Києва, не підтримавши законодавчі поправки Євроради. У ЄС шукатимуть альтернативне рішення для допомоги Україні у 2023 році.
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Угорщина заблокувала виділення Україні 18 мільярдів макрофінансової підтримки від Європейського Союзу в 2023 році. Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга від імені країни висловився у вівторок, 6 грудня, проти ухвалення Європейською Радою законодавчих поправок, які дозволили б виділити Україні у 2023 році 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. "Угорщина проти поправки до фінансового законодавства", - сказав він у Брюсселі в рамках відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань.
Зокрема, Будапешт виступив проти поправки до багаторічного фінансового законодавства, яке мають ухвалити одностайно. Водночас міністри проголосували кваліфікованою більшістю за так звану макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.
Головуючий на засіданні міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, коментуючи цю ситуацію, сказав: "На жаль, ми не змогли ухвалити пакет у цілому. Проте це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну", - сказав Станюра, якого цитує "Інтерфакс-Україна".