Лідер угорського "Йоббіка" вибачився перед Україною

Лідер ультраправої угорської партії "Йоббік" Мартон Дьондьоші, якому в 2015 році заборонили в’їзд в Україну після того, як він поїхав в якості "спостерігача" на псевдовибори в окупованій частині Донецької області, вибачився за цей візит. Про це в суботу, 3 грудня, повідомляє "Європейська правда".

В інтерв'ю виданню він пояснив свою співпрацю з Росією у середині 2010-х років пошуками союзників, як б опікувалися проблемами національних менших в Україні, адже для нього було важливим забезпечити права угорської меншини. "Я захищав їх, коли я виступав проти України в той час. І, на жаль, визнаю, робив це у співпраці з Росією. Зараз я би вже не зробив цього. Не поїхав би до Донбасу, бо вже розумію наслідки та приховані наміри Росії, коли вона нас підтримала. Це було занадто. Я би цього ніколи не зробив тепер і я перепрошую за це", - сказав політик.

Він запевнив, що сьогодні повністю підтримує Київ, зауваживши, що у війні, розв'язаній Росією, Україну захищають також і угорці з нацменшини. "Коли вони воюють за Україну - вони також воюють за свою батьківщину, Закарпаття, звідки вони походять, де вони народилися. І вони хочуть, щоби Україна була прозахідною, європейською, і вони хочуть жити у вільній демократичній і суверенній Україні" - наголосив політик.

Угорці "загубилися"

На думку Дьондьоші, сьогодні дуже дивною виглядає позиція тих угорців, які не підтримують Україну у війні, особливо зважаючи на власний досвід країни.

"Я, як угорець, в шоці, що половина угорського населення "загубилася" в цьому питанні. Я вважаю, що паралель з 1956 роком (революцією в Угорщині, придушеною СРСР. - Ред.) і тим, що відбувається в Україні зараз - очевидна", - наголосив він.

Політик, зокрема, розкритикував позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який просуває "московські наративи" стосовно неефективності санкцій, які Європейський Союз запроваджує проти РФ за війну в Україні. Водночас політик зауважив, що регулярна публічна критика санкцій та підтримки України, не зважає Орбану голосувати за їхнє ухвалення.

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Скандальний "Йоббік"

Створена на початку 2000-х, до початку 2010-х партія "Йоббік" отримала репутацію праворадикальної, а подекуди її навіть звинувачували в расизмі та антисемітизмі. Вона була засновницею "Альянсу європейських національних рухів", до якого увійшли ультранаціоналістичні та праворадикальні партії з країн Європейського Союзу.

Найбільша популярність партії припала на 2010-ті роки, коли вона стабільно набирала біля 20 відсотків голосів на парламентських виборах. Водночас у цей же період представники партії потрапили в низку скандалів. Зокрема, вони відзначалися неоднозначними заявами щодо статусу угорської меншини в Україні, та навіть озвучували ідею автономії Закарпаття, відвідували Крим і Донбас після окупації Росією.

У 2015 році Європейський парламент позбавив недоторканості депутата від "Йоббіка" Белу Ковача через підозри в шпигунстві проти інститутів ЄС на користь Росії. Прокуратура Угорщини висунула йому звинувачення в грудні 2017 року, а в вересні 2022 року - він був засуджений до п'яти років ув'язнення умовно. За даними ЗМІ, зараз він переховується в Москві.