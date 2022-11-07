Будапешт погрожує заблокувати новий пакет допомоги ЄС Києву

Він наголосив, що Будапешт "безумовно" не погодиться на цей крок. "Чому? Тому що ми вже зробили це один раз. Ми підтримували кредитування під час епідемії коронавірусу, і цього було більш ніж достатньо", - цитує Сіярто угорське виданняHungary Today.
При цьому сам намір ЄС надати Києву новий пакет допомоги Сіярто привітав і запевнив, що його країна також продовжуватиме допомагати України. "Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною", - заявив він, не навівши деталей.
За словами міністра, Угорщина у різний спосіб допомагала сусідній країні набагато довше, ніж ті, хто зараз представляє себе її "найкращими друзями". Сіярто стверджує, що уряд в Будапешті ще до початку повномасштабного вторгнення Росії надавав Києву мільйони євро на підтримку охорони здоров'я, освіти, культурних і релігійних закладів.
Єврокомісія має намір запропонувати пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік загальним обсягом 18 мільярдів євро найближчим часом.