Будапешт погрожує заблокувати новий пакет допомоги ЄС Києву

Будапешт обіцяє надавати Києву фінансову допомогу на двосторонній основі, але не хоче брати участь у спільних фінансуваннях Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримає ініціативу Європейського Союзу щодо надання Україні щомісячної допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро в 2023 році, повідомляє Bloomberg.

Він наголосив, що Будапешт "безумовно" не погодиться на цей крок. "Чому? Тому що ми вже зробили це один раз. Ми підтримували кредитування під час епідемії коронавірусу, і цього було більш ніж достатньо", - цитує Сіярто угорське виданняHungary Today .

Така позиція Угорщини була озвучена на тлі планів Брюсселю урізати фінансування Будапешту через повідомлення про корупцію та наступ на верховенство права.

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Угорщина обіцяє Україні пряму допомогу

При цьому сам намір ЄС надати Києву новий пакет допомоги Сіярто привітав і запевнив, що його країна також продовжуватиме допомагати України. "Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною", - заявив він, не навівши деталей.

За словами міністра, Угорщина у різний спосіб допомагала сусідній країні набагато довше, ніж ті, хто зараз представляє себе її "найкращими друзями". Сіярто стверджує, що уряд в Будапешті ще до початку повномасштабного вторгнення Росії надавав Києву мільйони євро на підтримку охорони здоров'я, освіти, культурних і релігійних закладів.

Єврокомісія має намір запропонувати пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік загальним обсягом 18 мільярдів євро найближчим часом.

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