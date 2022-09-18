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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор ОрбанФото: Luka Dakskobler/ZUMA/imago images
ПолітикаУгорщина

Єврокомісія хоче позбавити Угорщину 7,5 млрд через корупцію

Сергій Ромашенко | Роман Губа
30 хв. тому

Європейський регулятор вперше пропонує такий крок на тлі порушення правових норм в одній із країн ЄС. В Єврокомісії вважають, що в Угорщині гроші ЄС недостатньо захищені від корупції.

https://www.dw.com/uk/evrokomisia-hoce-pozbaviti-ugorsinu-75-mlrd-cerez-korupciu/a-63163635

Європейська Комісія (ЄК) на тлі повідомлень про корупцію та інші порушення правових норм в Угорщині запропонувала скоротити виплати цій країні з бюджету ЄС майже на 7,5 мільярдів євро. Регулятор дійшов висновку, що європейські гроші недостатньо захищені в Угорщині від нецільового використання, повідомив єврокомісар із бюджету Йоханнес Хан у неділю, 18 вересня, у Брюсселі.

Це перший випадок, коли Єврокомісія пропонує такий захід через дефіцити у правовій системі в якійсь із країн ЄС. Водночас Хан позитивно відгукнувся про обіцянки Угорщини усунути порушення. "В Угорщині справа справді зрушила з мертвої точки", - сказав він.

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Порушення в Угорщині

Для урізання бюджетних коштів Євросоюзу потрібно, щоб цей крок підтримали щонайменше 15 країн ЄС із загальним населенням не менше 65 відсотків від загальної кількості мешканців Євросоюзу. Європейський регулятор запустив відповідний механізм ще у квітні. Цей механізм, який набув чинності у 2021 році, покликаний не дозволяти безкарного порушення в ЄС таких норм, як розподіл влади.

Угорщина останнім часом демонструвала Єврокомісії готовність до компромісу, але так і не спромоглася повністю розвіяти сумніви регулятора. Тому ЄК перейшла до здійснення другого етапу штрафного механізму. Регулятор також блокує виділення Угорщини кількох мільярдів євро на боротьбу з коронавірусом. Угорщина - єдина країна, яка все ще не погодила з Брюсселем план витрачання цих коштів.

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У Європарламенті засудили відступ Угорщини від демократії

15 вересня у Європарламенті 433 законодавці підтримали доповідь у якій йдеться про "існування ризику серйозного порушення Угорщиною цінностей, на яких ґрунтується (Європейський - Ред.) Союз".

"Ситуація погіршилась настільки, що Угорщина перетворилась на "електоральну автократію", а не на демократію", - йшлося у заяві.

У відповідь партія Орбана "Фідес" заявила, що Європарламент зацікавлений у критиці Угорщини більше, аніж у подоланні економічної кризи, викликаної підвищенням цін на енергоресурси через війну Росії проти України та західні санкції проти Москви.

"Вражає, що навіть в умовах нинішньої кризи ліва більшість у Європарламенті зайнята лише атаками на Угорщину", - йшлося у заяві партії.

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