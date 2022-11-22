Експерт: Угорщина не змінить свого ставлення до Росії

Війна РФ проти України нічого не змінила у відносинах прем'єра Угорщини із Москвою. Що спонукає Орбана так поводитися і з чим пов'язана його позиція щодо України, в інтерв'ю DW пояснив угорський політолог Андраш Рац.

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що син керівника Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР) Сергія Наришкіна живе у Будапешті в розкішній квартирі, володіння якої приписують компанії, близькій до Антала Рогана, голови відомства прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про те, що син голови СВР Андрій Наришкін має постійний дозвіл на проживання в Угорщині, було відомо давно.

Про випадок з Наришкіним-молодшим, про залежність Будапешта від постачання енергоносіїв з Росії та його особливу позицію в ЄС щодо Москви, DW розпитала одного з провідних угорських експертів з РФ Ондраша Раца. Зараз Рац є старшим науковим співробітником програми "Міжнародний порядок та демократія" Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP).

DW: Пане Рац, як ви оцінюєте останню інформацію про умови життя в Будапешті сина голови СВР Наришкіна?

Андраш Рац: Занепокоює те, що існує прямий зв'язок між угорським урядовцем та сином голови російської зовнішньої розвідки. У сина Сергія Наришкіна мала бути анульована посвідка на проживання після того, як під час перевірки угорська влада дійшли висновку, що Наришкін-молодший становить загрозу безпеці країни.

Він оскаржив це рішення в суді і досі продовжує користуватися правом проживання в Угорщині. Процес може затягнутись на роки. І це може означати дві речі: або угорська держава не в змозі висилати людей, які загрожують національній безпеці; або для сина Наришкіна було зроблено виняток.

Про що взагалі йдеться у цьому випадку? Чи потрібний уряду Угорщини прямий зв'язок із російською зовнішньою розвідкою?

Андраш Рац Фото: Zsófia Pölöske/DGAP

Я не можу судити про це. Однак мені видається очевидним, що Угорщина, єдина у Євросоюзі, дуже легковажно ставиться до всього, що стосується російських спецслужб. Угорщина - єдина країна ЄС, яка не вислала російських дипломатів після вторгнення Росії до України у лютому цього року. Навпаки, відтоді їхня кількість навіть зросла. За даними угорського МЗС, у середньому у Будапешті перебувало від 45 до 48 російських дипломатів, зараз їх 56.

Які цілі має уряд Угорщини, проводячи таку політику?

Багато про що можна тільки здогадуватися. Але що можна сказати з упевненістю, то це те, що в плані енергетичної безпеки Угорщина дуже залежить від Росії. За останні вісім років Угорщина не спромоглася диверсифікувати свої джерела отримання енергоносіїв, і тепер це має неприємні наслідки.

Найголовніший інтерес Угорщини полягає у тому, щоб "Газпром" не зупинив їй постачання. Якби це сталося, то країні загрожувала б економічна катастрофа. Ось чому я думаю, що Будапешт зараз намагається уникнути всього того, що, на його думку, може дратувати Росію.

Чи бачите ви спроби уряду Віктора Орбана позбутися енергетичної залежності від Росії? І як ви загалом оцінюєте угорсько-російські відносини?

Є кілька дуже обережних кроків щодо диверсифікації, у тому числі у сфері постачання газу. Загалом, однак, мені здається, що залежність Угорщини від Росії стає дедалі сильнішою, а простір для маневру дедалі меншим. Поки що Угорщина підтримала всі санкції ЄС проти Росії, за одним винятком - санкції щодо глави РПЦ патріарха Кирила. Я побоююся, що тиск Росії на Угорщину посилиться настільки, що вона може бути змушена проголосувати проти певних санкцій ЄС (щодо РФ. - Ред.) або накласти вето на їхнє подовження.

Угорщина домовилася, що на неї не поширюються обмеження, запроваджені ЄС щодо імпорту газу та нафти з Росії.

Так, зацікавленість Будапешта в цьому цілком очевидна і раціонально зрозуміла. Але є й ірраціональні, незрозумілі кроки Угорщини.

Які?

Погрозу накласти вето на запровадження Євросоюзом санкцій проти патріарха Кирила не можна було обґрунтовати раціональними інтересами Угорщини. Будапешт затягує ратифікацію документів про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. І тут теж немає раціонально виправданого інтересу, тому що Угорщина сама є членом НАТО, і все, що зміцнює Альянс, добре і для Угорщини. Однак угорський уряд наразі не готовий поставити питання про ратифікацію на порядок денний парламенту. Це добре лише для Росії, більше ні для кого.

З чим це пов'язано? Може, з чутками, що давно курсують, про те, що Росія шантажує Орбана, бо в неї нібито щось на нього є, наприклад, компромат про виплати грошей його партії "Фідес"?

Це не доведено, тому щодо цього нічого не можна сказати. Що можна сказати, так це те, що Росія може шантажувати Угорщину через постачання природного газу. І саме тому Угорщина найближчим часом не змінить свого ставлення до Росії.

Чи зацікавлена ​​Угорщина у розпаді України як держави, щоб повернути собі Закарпаття, яке колись входило до складу Австро-Угорської імперії?

Це абсолютно нереально і неможливо. У військовому, дипломатичному, політичному та економічному плані це було б повною катастрофою для Угорщини. Як член ЄС і НАТО країна була б повністю ізольована, не кажучи вже про те, що Україна у військовому плані набагато сильніша за Угорщину і дала б відсіч. Якщо Орбан час від часу у своїх промовах робить невиразні натяки на такий сценарій, то в першу чергу йдеться не про зовнішню політику, а про звернення до тієї частини місцевих виборців, які є правими екстремістами.