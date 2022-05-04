 Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила

Єврокомісія запропонувала членам ЄС запровадити санкції до глави Російської православної церкви патріарха Кирила, який виправдовує війну РФ проти України.

Патріарх Кирило

Патріарх Кирило

Європейська комісія пропонує державам-членам Європейського Союзу запровадити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила шостий пакет санкцій проти РФ за війну в Україні під час дебатів у Європейському парламенті в середу, 4 травня. Проєкт нового санкційного списку, з яким мало змогу ознайомитись агентство AFP, стосується 58 осіб.

Серед них - патріарх Кирило, багато російських військових, а також дружина, дочка та син речника Кремля Дмитра Пєскова. Санкції мають розглянути представники урядів держав ЄС, які й будуть ухвалювати остаточне рішення про запровадження.

Читайте також: Верховній Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні

Папа Римський: Кирило виправдовує війну в Україні

Напередодні в інтерв'ю виданню Corriere Della Sera Папа Римський Франциск розповів, що Кирило присвятив половину розмови з ним виправданню війни в Україні. "Я говорив з Кирилом 40 хвилин через zoom. Перші двадцять з картою в руках він прочитав мені всі виправдання війни. Я послухав і сказав йому: я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні священнослужителі, ми не можемо використовувати мову політики", - наголосив понтифік.

Глава католицької церкви також зазначив, що в розмові з Кирилом сказав: "Патріарх не повинен перетворюватися на путінського вівтарника".

Читайте також: Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним

Шоста хвиля європейських санкцій проти РФ за війну в Україні

Крім персональних санкцій, шостий пакет обмежувальних заходів ЄС проти РФ передбачає:  відключення від системи обміну фінансовими повідомленнями найбільшого російського банку "Сбербанк", заборону мовлення в Євросоюзі трьом російським державним телеканалам, заборону надання в ЄС консультаційних чи бухгалтерських послуг російським компаніям та поступове введення ембарго на російську нафту. 

Дивитись відео 11:24

Як церква допомагає українській армії і що буде з Московським патріархатом (20.03.2022)

Реклама

Докладно

Футболки з зображенням Путіна (поки) популярні у Белграді

Війна РФ проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?

Після вторгнення РФ в Україну тон Белграда у відносинах із Москвою змінився.  

Газопровід (символічне фото)

Юрій Вітренко: Потрібне повне ембарго на нафту й газ з Росії

Глава "Нафтогазу України" - про ризики пошкодження української ГТС і важливість повного ембарго на нафту і газ з РФ.  