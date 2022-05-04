Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила

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Єврокомісія запропонувала членам ЄС запровадити санкції до глави Російської православної церкви патріарха Кирила, який виправдовує війну РФ проти України.
Європейська комісія пропонує державам-членам Європейського Союзу запровадити санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила шостий пакет санкцій проти РФ за війну в Україні під час дебатів у Європейському парламенті в середу, 4 травня. Проєкт нового санкційного списку, з яким мало змогу ознайомитись агентство AFP, стосується 58 осіб.
Серед них - патріарх Кирило, багато російських військових, а також дружина, дочка та син речника Кремля Дмитра Пєскова. Санкції мають розглянути представники урядів держав ЄС, які й будуть ухвалювати остаточне рішення про запровадження.
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Напередодні в інтерв'ю виданню Corriere Della Sera Папа Римський Франциск розповів, що Кирило присвятив половину розмови з ним виправданню війни в Україні. "Я говорив з Кирилом 40 хвилин через zoom. Перші двадцять з картою в руках він прочитав мені всі виправдання війни. Я послухав і сказав йому: я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні священнослужителі, ми не можемо використовувати мову політики", - наголосив понтифік.
Глава католицької церкви також зазначив, що в розмові з Кирилом сказав: "Патріарх не повинен перетворюватися на путінського вівтарника".
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Крім персональних санкцій, шостий пакет обмежувальних заходів ЄС проти РФ передбачає: відключення від системи обміну фінансовими повідомленнями найбільшого російського банку "Сбербанк", заборону мовлення в Євросоюзі трьом російським державним телеканалам, заборону надання в ЄС консультаційних чи бухгалтерських послуг російським компаніям та поступове введення ембарго на російську нафту.