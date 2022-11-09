Єврокомісія запропонувала 18 млрд євро макрофіну для України

Щоб регулярно отримувати кошти, Україна матиме проводити інституційні реформи та боротися з корупцією. На повернення запозичень Києву дадуть 35 років.

Європейська комісія у середу, 9 листопада, офіційно висунула пропозицію надати Україні "безпрецедентний пакет підтримки" в розмірі до 18 мільярдів євро в 2023 році, йдеться в повідомленні на сайті органу.

Допомога у формі "дуже пільгових позик", виплачуватимуться регулярними частинами, у середньому - 1,5 мільярда євро на місяць, що допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні, йдеться у повідомленні. Загалом українська влада та Міжнародний валютний фонд оцінюють її щомісячні потреби у три-чотири мільярди євро. "Підтримку, запропоновану ЄС, необхідно буде доповнити аналогічними зусиллями інших великих донорів, щоб покрити всі потреби України у фінансуванні на 2023 рік", - зазначають в Єврокомісії.

Там очікують, що за рахунок цих коштів Україна зможе не лише забезпечувати основні бюджетні виплати, але й підтримувати макроекономічну стабільність та відновлювати критично важливу інфраструктуру, зруйновану Росією.

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Від України вимагатимуть реформ

Натомість Україна матиме провадити реформи з метою подальшого зміцнення верховенства права, ефективного врядування, боротьби з корупцією. "Таким чином, беручи до уваги розвиток ситуації, фінансова підтримка базуватиметься на дотриманні політичних вимог, спрямованими на зміцнення інституцій України та підготовку підґрунтя для успішної відбудови, а також на підтримку України на її європейському шляху", - наголошують в Єврокомісії.

При виплаті внесків європейські структури перевірятимуть, наскільки ефективно Україна впроваджуватиме реформи.

Умови повернення грошей

Кошти надаватимуться через позики, які мають бути погашені максимум протягом 35 років, починаючи з 2033 року. "На знак подальшої солідарності ЄС також пропонує покрити витрати України на відсоткові ставки шляхом додаткових цільових платежів держав-членів до бюджету ЄС", - зазначається в повідомленні.

Як країни ЄС, так і треті країни також зможуть надавати додаткові кошти для використання у вигляді грантів. У подальшому ці кошти спрямовуватимуться через бюджет ЄС, що дозволить Україні отримувати підтримку "скоординовано".

"Цей інструмент макрофінансової допомоги+ (МФД+) пропонує високу гнучкість і дуже вигідні умови для України, враховуючи поточну ситуацію в країні та забезпечуючи швидкі дії для підтримки українського народу", - наголошує Єврокомісія.

Залучати кошти для позик Україні будуть під гарантії резерву бюджету ЄС на 2021-2027 роки, що забезпечуватиме інвесторам, які вкладатимуться у відповідні облігації, повернення коштів "за будь-яких обставин".

Пропозицію мають схвалити Європарламент і Рада ЄС

Щоб забезпечити безперебійну роботу цього механізму, Єврокомісія запропонує три законодавчі ініціативи, які потребуватимуть схвалення Європейського парламенту та Ради ЄС.

Раніше видання Bloomberg зауважувало, що використання бюджету ЄС для гарантій запозичень вимагатиме одностайної підтримки урядів 27 країн-членів ЄС для внесення змін до бюджетних рамок Євросоюзу. Однак Угорщина вже заявила, що не збирається підтримуватиме новий пакет допомоги Україні, але готова натомість надавати Києву підтримку на двосторонній основі.

Фундамент майбутньої перемоги

В українському уряді подякували пропозицію. "Дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність нашої держави та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги. Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 мільярдів доларів", - написав в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) за лідерство, а також європейському комісару з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу та уряду Чехії за просування ініціативи.