В ЄС обговорюють створення оборонної інвестиційної програми

Європейська рада закличе на саміті в грудні Єврокомісію швидко представити пропозицію щодо оборонної інвестиційної програми. Також говоритимуть про розбудову інфраструктури для швидкого переміщення військ Європою.

Лідери Європейського Союзу наполягатимуть на саміті 15-16 грудня на швидкому створенні інвестиційної програми для збільшення виробництва в оборонній промисловості на тлі війни Росії проти України. Про це в середу, 30 листопада, повідомляє агенція Reuters, посилаючись на проєкт резолюції саміту.

"Європейська Рада закликає Комісію швидко представити пропозицію щодо Європейської програми оборонних інвестицій для зміцнення спроможності та стійкості європейських оборонних технологій і промислового сектора, включно з малими та середніми підприємствами", - йдеться в ньому. Водночас до саміту документ ще може бути скорегований.

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Спільні оборонні закупівлі

Лідери ЄС також підштовхуватимуть Єврокомісію та Європейське оборонне агентство активізувати зусилля з виявлення військових прогалин та координації спільних оборонних закупівель, зокрема для поповнення своїх запасів, які були вичерпані через підтримку України.

ЄС давно закликає країни-члени об'єднати зусилля щодо закупівлі зброї замість того, щоби підвищувати ціни, конкуруючи одна з одною або укладаючи індивідуальні угоди з постачальниками за межами блоку. Країни раніше неохоче доєднувались до ініціативи, але війна Росії проти України та швидкість поставок західної зброї Києву зробили цю проблему нагальнішою, зазначає агентство.

Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив цього місяця, що ЄС надав Україні зброї та військового обладнання на щонайменше вісім мільярдів євро.

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"Військова мобільність"

Згідно з проєктом документа, на саміті в Брюсселі лідери ЄС також закликатимуть до швидшого виконання інфраструктурних робіт, спрямованих на швидке переміщення військ Європою.

Будівництво та модернізація інфраструктури, такої як дороги та мости, є частиною проєкту ЄС "Військова мобільність", який спрямований на спрощення та стандартизацію процедур для військового персоналу та техніки під час перетину кордонів автомобільним, залізничним, морським або повітряним транспортом.

Військові експерти вже давно скаржаться, що занедбана або відсутня інфраструктура та бюрократична тяганина перешкоджають швидкому переміщенню особового складу та техніки, яке було би вирішальним, якби союзникам по Північноатлантичному альянсу (НАТО) довелося надіслати підкріплення до Східної Європи у випадку конфлікту.