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Українські військові на тренуваннях
Українські військові на тренуванняхФото: OLEG PALCHYK/Territorial Defence Forces of Ukraine
ПолітикаЄвропа

Євросоюз тренуватиме тисячі українських військових

Ксенія Польська
33 хв. тому

Створити програму підготовки українських солдатів вирішили у Євросоюзі. Вона має запрацювати до кінця листопада.

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Європейський Союз оголосив про запуск спеціальної навчальної місії для української армії EUMAM. Це рішення було ухвалене країнами-членами ЄС за рекордно короткий час, повідомив верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель на пресконференції у Брюсселі у понеділок, 14 листопада.

Місія, розрахована на базову підготовку щонайменше 15 тисяч українських військових, розпочне свою роботу у Польщі до кінця листопада 2022 року, пообіцяв Боррель. Він уточнив, що в ній мають намір взяти участь багато країн Євросоюзу. Серед них, наприклад Румунія, Ірландія, Словаччина, про що заявили міністри закордонних справ цих держав напередодні засідання у Брюсселі.

"Метою місії є сприяння підвищенню боєздатності Збройних сил України для ефективного ведення військових операцій, щоб дозволити Україні захищати її територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, ефективно здійснювати свій суверенітет та захищати громадянське населення", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Місія займеться "індивідуальною, колективною та спеціалізованою" підготовкою ЗСУ та сил територіальної оборони, а також "координацією та синхронізацією діяльності держав-членів", що підтримують місію, повідомили у Раді ЄС.

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Військова місія для України буде найбільшою в ЄС

Місія військової допомоги ЄС Україні стане найбільшою навчальною місією Євросоюзу для третьої країни, повідомляє агентство AFP з посиланням на європейських дипломатів. Попередньо термін її роботи розрахований на два роки, орієнтовна сума загальних витрат за цей період становитиме близько 106 мільйонів євро.

EUMAM фінансуватиметься з Європейського фонду миру (EPF). Цей фонд обсягом близько 5,7 мільярда євро формується безпосередньо державами Євросоюзу. З нього ж сплачуються спільні з Україною закупівлі ЄС озброєнь.

Оперативний штаб місії буде розташований у Брюсселі. Найбільша штаб-квартира буде створена у Польщі, друга за розміром - у Німеччині, зазначає AFP.

Про створення місії попросила сама Україна - це в липні зробили міністри закордонних справ та оборони у листі на ім'я Жозепа Борреля.

15 листопада відбудеться засідання глав Міноборони країн Євросоюзу, на якому вони ухвалять рішення про обсяги нової військової допомоги Україні з боку ЄС.

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