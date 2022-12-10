Рада ЄС схвалила 18 мільярдів євро макрофіну Україні в 2023

Рада Європейського Союзу в суботу, 10 грудня, погодила у письмовій формі законодавчі зміни, які дозволять протягом 2023 року виділити 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, йдеться у повідомленні органу.

"Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі фінансово, скільки буде потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом 2023 року", - заявив міністр фінансів головуючої в Раді Євросоюзу Чехії Збинек Станюра.

Кошти спрямовуватимуть на фінансування невідкладних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початок повоєнного відновлення "з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції".

Хоча раніше Європейський парламент eже підтримав надання Україні допомоги, він також має схвалити і затверджений Радою ЄС законодавчий пакет. Як очікується, Європарламент може це зробити вже наступного тижня.

Обхід угорського вето та умови позики

Як і передбачалося, Україна отримає пільговий період для виплати позики в 10 років. Тобто в цей час не нараховуватимуться відсотки. Основну частину відсоткових витрат покриватимуть держави-члени ЄС. Гарантії для цих запозичень надаватимуть "або бюджет ЄС, або країни-члени", хоча раніше передбачались виключно гарантії резерву бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки.

Як повідомляє агентство dpa, такі зміни стали необхідні через позицію Угорщини, яка заблокувала виділення Україні макрофіну Євросоюзом, заявляючи натомість про готовність допомагати Києву на двосторонній основі. Щоб обійти угорське вето ЄС довелось змінити механізм надання допомоги, передбачивши, що кошти будуть виділятися не з єдиного бюджету, а через гранти, гарантовані окремими державами-членами. В офіційному пресрелізі Ради ЄС Угорщина не згадується.

У повідомленні також не зазначено, чи висуватимуть Україні якісь додаткові умови і як буде виплачуватися допомога. Європейська Комісія раніше заявляла, що Київ отримуватиме щомісяця близько 1,5 мільярда євро, а в свою чергу матиме проводити реформи для зміцнення верховенства права, ефективного врядування, боротьби з корупцією. Також передбачалося, що при наданні нового траншу європейські структури перевірятимуть, наскільки ефективно Україна впроваджуватиме реформи.