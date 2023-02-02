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Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель
Рада ЄС схвалила виділення Україні військової допомоги на 500 мільйонів євроФото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance
ПолітикаЄвропа

ЄС виділив Україні ще 500 млн євро військової допомоги

Степан Смишляєв
31 хв. тому

Також ЄС вдвічі збільшив навчальну місію для українських військових і виділив на її потреби ще 45 мільйонів євро.

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Напередодні саміту Україна-ЄC, Рада ЄС у четвер, 2 лютого, схвалила виділення Києву сьомого траншу військової допомоги на загальну суму 500 мільйонів євро через  Європейський фонд миру. Ще 45 мільйонів євро будуть виділені на навчання українських військовихв рамках військової тренувальної місії ЄС (EUMAM Ukraine), йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Таким чином сума, виділена Україні через Європейський фонд миру, сягне 3,6 мільярда євро. Цей фонд був створений у березні 2021 року для фінансування заходів спільної зовнішньої та безпекової політики, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями, з метою запобігання конфліктам та збереження миру.

ЄС вдвічі розширить навчальну місію

У четвер верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що ЄС вдвічі розширить створену минулого року військову навчальну місію. Тобто в рамках цієї місії пройдуть тренування не 15 тисяч солдатів Збройних сил України, як раніше планувалося, а 30 тисяч.

"Україна має отримати всю необхідну військову техніку та підготовку, щоб захистити свою територію та свій народ від російської агресивної війни. Вони не просто захищають свою країну; вони також захищають наші спільні цінності та основні принципи міжнародного права", - зауважив Боррель.

В Раді ЄС зауважують: останні невибіркові напади Росії на українських цивільних та інфраструктуру є додатковим доказом повної неповаги РФ до прав людини, тож ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України.

Читайте також: EUMAM - нова місія ЄС з підготовки українських військових

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