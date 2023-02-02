ЄС виділив Україні ще 500 млн євро військової допомоги

Таким чином сума, виділена Україні через Європейський фонд миру, сягне 3,6 мільярда євро. Цей фонд був створений у березні 2021 року для фінансування заходів спільної зовнішньої та безпекової політики, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями, з метою запобігання конфліктам та збереження миру.
ЄС вдвічі розширить навчальну місію
У четвер верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що ЄС вдвічі розширить створену минулого року військову навчальну місію. Тобто в рамках цієї місії пройдуть тренування не 15 тисяч солдатів Збройних сил України, як раніше планувалося, а 30 тисяч.
"Україна має отримати всю необхідну військову техніку та підготовку, щоб захистити свою територію та свій народ від російської агресивної війни. Вони не просто захищають свою країну; вони також захищають наші спільні цінності та основні принципи міжнародного права", - зауважив Боррель.