Ракетні удари РФ: четверо загиблих, пошкоджені енергооб'єкти

З ночі російські війська нанесли удари завдавали удари по території України з різних видів озброєнь. Загинуло щонайменше четверо людей, ще дев'ятеро - отримали поранення. Cкладна cитуція з живленням в низці областей.

У рамках чергової масованої атаки російська війська в четвер, 26 січня, випустили 55 ракет повітряного та морського базування, включаючи ракети Х-101, Х-555, Х-59, "Калібр" і гіперзвукові ракети "Кинджал". Про це повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Сили протиповітряної оборони знищили 47 крилатих ракет, в тому числі 20 - в районі Києва. "Мета росіян залишається незмінною - психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати!" - зауважив Залужний.

Крім того, українські сили ППО збили всі 24 дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", які росіяни запустили по Україні в ніч на четвер, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Щонайменше четверо загиблих

Унаслідок масованого ракетного удару через падіння уламків ракети в Києві загинув 55-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення, повідомила в Telegram Київська міська військова адміністрація.

Крім того, в ніч на четвер внаслідок російського удару з зенітного ракетного комплексу С-300 по об'єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі загинуло щонайменше три людини, ще семеро - отримали поранення, повідомив в Telegram Офіс генерального прокурора.

По всій Україні аварійні відключення світла

За даними "Укренерго", через атаку є пошкодження у південному, центральному, південно-західному регіонах. Зокрема, у Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів знищено основне високовольтне обладнання. По всій Україні застосовують аварійні відключення світла.

"Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях", - повідомив водночас міністр енергетики Герман Галущенко.

Інформацію про влучання в енергетичний об'єкт підтвердила і Київська обласна військова адміністрація, додавши, що в області застосовані екстрені відключення електроенергії. "Попередньо маємо інформацію щодо пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад", - йдеться у повідомленні адміністрації в Telegram.

На Одещині було пошкоджено декілька об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, через що в області почалися проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням, повідомила Одеська районна військова адміністрація.

Інформацію про влучання російських ракет підтвердив і голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, не уточнивши, які саме об'єкти були пошкоджені.

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