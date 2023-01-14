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Запуск російських ракет по Україні, архівне фотоФото: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Російські ракети пошкодили енергооб'єкти в шести областях

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Російські окупанти під час масованої атаки у суботу вдень випустили по Україні майже 40 ракет, 25 з яких було збито силами ППО.

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Під час масованого ракетного удару, завданого російськими окупантами у суботу, 14 січня, силами протиповітряної оборони України було знищено 25 із 38 ракет різних типів, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. За його інформацією, було збито 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Окрім того, вранці, 14 січня, Київ було атаковано з північного напрямку зенітними керованими ракети ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії, додали у командуванні.

Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено енергооб'єкти в шести областях, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. "Сьогодні ворог знову атакував об'єкти генерації та електричні мережі країни. Є "прильоти" в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Через обстріли в більшості регіонів запроваджуються аварійні відключення", - написав він у Facebook. Галущенко зазначив, що аварійні бригади вже приступили до ремонтів, але наступні дні будуть важкими для роботи енергосистеми країни.

У Дніпрі під час масованого ракетного обстрілу російські окупанти завдали удару по багатоквартирному житловому будинку, внаслідок чого, за останньою інформацією Дніпропетровської ОВА, загинуло щонайменше п'ять осіб. Ще майже 60 осіб отримали поранення, серед них 12 дітей. 

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Російські ракети пошкодили енергооб'єкти в шести областях

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