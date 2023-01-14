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Будинок у Дніпрі, зруйнований російською ракетою
Будинок у Дніпрі, зруйнований російською ракетоюФото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Російські окупанти зруйнували багатоповерхівку у Дніпрі

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі зруйновано частину будівлі, відомо про п'ятьох загиблих, є поранені.

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Російські окупанти під час масованого ракетного обстрілу України в суботу, 14 січня, завдали удару по багатоквартирному житловому будинку у Дніпрі, повідомив заступник керівника Офісу президента України (ОПУ) Кирило Тимошенко.

"Жахливі новини з Дніпра. Влучили в багатоквартирний будинок", - написав Тимошенко в Telegram. В іншому дописі він опублікував фотографію з частково зруйнованим 9-поверховим будинком у Дніпрі. "Просто нелюди, немає як мінімум одного під'їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день", - написав представник ОПУ. 

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про п'ятьох загиблих, ще 27 осіб отримали поранення, серед них шестеро дітей. Усі у лікарні. 

Окрім того, повідомляється про ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури у низці областей України. Зокрема, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області та попередив щодо можливих перебоїв в постачанні світла та води. Про два ракетні влучання в об'єкт критичної інфраструктури повідомив також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Повідомлялося також про вибухи у Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях - за попередньою інформацією, це спрацювала система протиповітряної оборони. Про руйнування в цих областях наразі інформації не надходило.

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Будинок у Дніпрі, зруйнований російською ракетою

Російські окупанти зруйнували багатоповерхівку у Дніпрі

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