Атака на Україну 14 січня: щонайменше 15 загиблих цивільних

За день від обстрілів РФ п'ять смертей на Донеччині, є жертва у Кривому Розі, у Дніпрі - загинули щонайменше дев'ять жителів багатоповерхівки. Рятувальна операція триває. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 14 січня (час київський).

++23.00++

Президентка Молдови Майя Санду висловила своє обурення у зв'язку з атакою РФ. "Жорстока війна Росії проти України безпосередньо зачіпає Молдову. Прикордонна поліція знайшла фрагменти ракет поблизу села Ларга на півночі Молдови.Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилені атаки Росії та солідарні з тими, хто втратив близьких у Дніпрі та по всій Україні".

++22.10++

Збільшилася кількість жертв атаки на Дніпро - 9 загиблих і 64 поранених, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Cеред загиблих - 15-річна дівчина.

++22.00++

Унаслідок обстрілу Донеччини загинули п'ятеро осіб, повідомляє обласна прокуратура. "За даними слідства, 14 січня 2023 року війська держави-агресора вкотре зі ствольної артилерії та РСЗВ "Град" обстріляли житлові квартали м. Авдіївки, смт Курахівка та с. Стара Миколаївка Іллінівської ОТГ Краматорського району. Внаслідок атаки окупантів 5 людей загинули, ще 5 отримали поранення різного ступеню тяжкості". - йдеться у повідомленні прокуратури.

++21.36++

Обсяг виробництва електроенергії електростанціями "ДТЕК" у результаті російської ракетної атаки в суботу знизиться, а кількість відключень збільшиться, повідомив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв в ефірі національного телемарафону. "Вже зараз ми бачимо, що обсяг генерації буде меншим. Якщо говорити конкретно про нас, то одну станцію повністю зупинено, тому електроенергії буде менше, і я думаю, що відключень, на жаль, буде більше", - зазначив він.

++21.13++

Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхового будинку у Дніпрі, пошкодженого внаслідок влучення російської ракети, дістали 35 людей, повідомляє Національна поліція України. "Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 людей, зокрема 6 дітей. Росія забрала життя п'яти осіб, ще 64 отримали поранення", - зазначається у повідомленні Нацполіції у Telegram.

++21.10++

На Бахмутському напрямку під час боїв за Соледар підрозділи ЗСУ цілодобово відбивають атаки російських окупантів, при цьому російські підрозділи зазнають значних втрат, йдеться у вечірньому зверненні генерального штабу ЗСУ у суботу.

"Також противник веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському напрямку намагається покращити тактичне положення, а на Запорізькому та Херсонському - обороняється", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Також, за даними генштабу ЗСУ, російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області переглядає категорії громадян призовного віку, які раніше мали так звану "бронь". Зокрема, працівників екстрених та комунальних служб вже про це попереджено.

++20.41++

Російська сторона скасувала запланований на суботу, 14 січня, обмін військовополоненими, повідомляє український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні було заплановано черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано з ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися", - зазначається у повідомленні у штабу у Telegram.

++20.20++

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи черговий масований ракетний обстріл території країни російськими окупантами, заявив, що російський терор неможливо зупинити іншим шляхом, окрім як на полі бою. "Це можна і треба зробити на нашій землі, у нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни", - наголосив президент у вечірньому відеозверненні. За його словами, "будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками й мінометами". "Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть", - зауважив Зеленський.

++19.54++

У Дніпрі вже майже 60 поранених через влучання російської ракети у багатоповерхівку, 12 з них - діти, інформує місцева влада. Рятувальна операція триває.

Заступник Керівника Офісу Президента уточнив, що ракета влучила в будинок, в якому 16 під'їздів та проживало близько 1700 мешканців. Наразі потрібно забезпечити житлом понад тисячу людей.

++19.30++

Росіяни в суботу завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури України ракетами різного базування, повідомив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Командування повітряних сил повідомляє про знищення 25 із 38 російських ракет. Станом на 19.20 повітряна тривога оголошена в Луганській області.



++19.14++

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час майбутнього візиту до Берліна планує обговорити питання постачання Україні бойових танків Leopard, повідомив він в ефірі радіостанції RMF FM. У понеділок, 16 січня, Моравецький має взяти участь в урочистому заході, організованому консервативною парламентською групою християнських демократів у Бундестазі.

++19.02++

У Кривому Розі збили чотири російські ракети. Одна влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури. Шість приватних будинків пошкоджено: попередньо одна людина загинула, одна поранена, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

++18.41++

У Дніпрі вже загалом вже 39 поранених внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку. Серед них семеро дітей. "Найменшому - три роки. Усі діти в лікарні. 9-рiчна дiвчинка тяжка", - повідомив Валентин Резніченко.

++18.30++

Туреччина готова до просування локальних перемир'їв в окремих районах бойових дій між ЗСУ та російськими військами, заявив Ібрагім Калин, радник із зовнішньополітичних питань турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

На його думку, є малоймовірним, що Київ і Москва будуть готовими укласти "всеосяжну мирну угоду" в найближчі місяці. Але, вважає Ібрагім, висока ціна бойових дій може незабаром змусити їх переглянути цю позицію і погодитися на локальні перемир'я в окремих частинах зони бойових дій.

++18.01++

Росія повинна бути негайно виключена з Радбезу ООН, її присутність в цьому органі - ганьба для всього світу. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи атаку РФ.

++17.55++

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни G7 та ЄС "масованим санкційним ударом вбити ракетну і безпілотну індустрію" РФ. "Кожен ракетний шквал ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові", - написав Кулеба, опублікувавши фото руйнувань у Дніпрі.

++17.42++

За останніми даними місцевої влади, через російську атаку у Дніпрі загинули двоє осіб. Кількість поранених зросла до 27, серед них шестеро дітей. Усі у лікарні.



++17.23++

Кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по багатоквартирному житловому будинку у Дніпрі у суботу збільшилася до 18 осіб, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Російська ракета знищила під'їзд дев'ятиповерхiвки. У лікарнях уже 18-ро поранених, двоє з них діти. Пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Рятувальна операція триває", - повідомив чиновник у Telegram.

++17.16++

МВС Молдови повідомило про падіння уламків ракети біля населеного пункту Ларга на кордоні з Україною у результаті масованої атаки РФ. Зазначено, що це вже третій випадок падіння уламків ракет на молдовську територію.

++16.59++

У Дніпрі в результаті влучання ракети в багатоповерхівку, попередньо, десятеро поранених. "Двоє з них - діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні", - повідомив голова ОДА Валентин Резніченко. В Офісі президента повідомляють, про 15 людей, яких встигли вже врятувати з-під завалів.

++16.40++

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній на Водохреща 19 січня проведе друге богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Речник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря) повідомив, що ПЦУ отримала дозвіл для проведення богослужіння від міністерства культури та інформаційної політики України, а з Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" підписано відповідну угоду.

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++16.22++

У Києві лунають вибухи, працює ППО, інформує мер Віталій Кличко.

++16.16++

Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області.

++16.15++

ППО працює на Київщині, повідомляє місцева влада.

++16.13++

У Харківській області зафіксовано два "прильоти" ракет в об'єкт критичної інфраструктури в області, повідомляє голова ОДА Олег Синєгубов.

++16.01++

У Дніпрі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. "Немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди", - написав він.

++15.41++

Соледар залишається під контролем українських військових, у місті тривають інтенсивні бої. Про це в ефірі телемарафону 14 січня повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

++15.30++

На Одещині працює ППО, повідомляють у Одеській райдержадміністрації.

++15.26++

В Очакові помер трирічний хлопчик, в якого не витримало серце після вибуху, повідомив нардеп Олександр Пасічний.

"Рідні поховали трирічного Ростислава Присяжного. Маленьке сердечко хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху, який стався в Очакові 9 січня (за словами родича хлопчика)", - написав у Facebook нардеп Олександр Пасічний.

Раніше повідомлялося, що у Авдіївці Донецької області від серцевого нападу померла шестирічна дівчинка, яка з літа проживала з бабусею та дідусем у підвалі через постійні обстріли міста.

++15.00++

В усіх областях України станом на 15 годину оголошено повітряну тривогу.

++14.54++

Російські окупанти нарощують присутність у Чорному морі носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Згідно з оновленими даними Оперативного командування "Південь", які наводить Одеська міськрада, російські агресори вивели на бойове чергування ще один надводний ракетоносій. "Ще один надводний ракетоносій зафіксовано на бойовому чергуванні. Загальна кількість "Калібрів", націлених на Україну становить 28 ракет. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою", - йдеться в повідомленні. Двома годинами раніше на сторінці ОК "Південь" у Facebook повідомили про виведення в море двох ракетоносіїв, сумарний ракетний залп яких становить 20 ракет.

++14.39++

Енергохолдинг ДТЕК оголосив у суботу, що в Києві, Київській та Одеській областях застосовуються превентивні екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки. "Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дасть змогу уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі енергохолдингу.

++14.14++

У місті Соледар Донецької області, за яке точаться запеклі бої, залишається 552 місцевих жителі, імовірно 15 з них - це діти різного віку, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону. "Вчора додатковими заходами (...) вдалося евакуювати сімох людей (...) На четвер у Соледарі залишалося 559 осіб. Сімох ми евакуювали, 552 особи залишаються станом на зараз. Це фактично з 20-тисячного міста, всієї Соледарської громади", - поінформував Кириленко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

"Ми будемо... максимально намагатися, щоб люди евакуювалися, дали на це згоду", - додав він. Голова обладміністрації повідомив, що під час евакуації пріоритет зазвичай віддається матерям з дітьми, потім - особам похилого віку. "Дітей (у Соледарі - Ред.) залишалося 15 різного віку від 7 до 15 років, але цю інформацію будемо ще перевіряти", - додав Кириленко. За його словами, гуманітарна ситуація в місті контрольована. "Є необхідний запас харчових продуктів і гігієнічних наборів, дров і обігріву місць, де перебувають люди", - запевнив Кириленко.

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++13.52++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак наголосив на прагненні Лондона посилити підтримку України, у тому числі шляхом надання танків "Челленджер-2" та додаткових артсистем. У цьому Сунак запевнив президента України Володимира Зеленського під час проведених телефонних перемовин, повідомила пресслужба британського уряду за підсумками розмови. Очільник британського уряду наголосив, що він та всі його колеги-урядовці активно співпрацюватимуть з міжнародними партнерами задля швидкого надання такої підтримки, що дозволить Україні реалізувати свою перевагу, перемогти у цій війні та забезпечити довготривалий мир, зазначили на Даунінг-стріт.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, що в розмові з Ріші Сунаком подякував йому "за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів".

++13.27++

Посолка США в Україні Бріджит Брінк вбачає в російському ранковому ракетному обстрілі ознаку "стратегічного провалу Росії в Україні". "Ще один ранок, проведений в укритті від російських ракет, ще одне нагадування про стратегічний провал Росії в Україні. Оскільки її сили зазнають великих втрат на полі бою, Росія продовжує обстрілювати міста та цивільну інфраструктуру", - написала американська дипломатка в соцмережі Twitter.



++13.13++

Росіяни вивели в Чорне море кілька носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомило ОК "Південь". Наразі загальний залп цих носіїв становить 20 ракет, йдеться в повідомленні. На тлі цього в ОК "Південь" закликають населення не нехтувати сигналами повітряної тривоги.



++12.59++

Унаслідок влучання в об'єкт інфраструктури в Києві обійшлося без критичних руйнувань та загоряння, повідомила пресслужба КМВА. "Всі екстерні служби працюють на місці. Постраждалих немає", - йдеться в дописі в Telegram-каналі відомства.



++12.44++

У держкомпанії "Укренерго" підтвердили російський обстріл об'єктів енергоінфраструктури й повідомили про перевищення лімітів споживання в 11 регіонах України та застосування аварійних відключень унаслідок цього. Хоч нинішня хвиля потепління принесла зниження навантаження на енергосистему, але в держкомпанії наголошують на тому, що дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, тож важливо ощадно споживати електроенергію, йдеться в повідомленні.

++12.23++

Великобританія надасть Україні 12 танків Challenger 2, перші чотири негайно, повідомляє британський таблоїд The Sun із посиланням на власні джерела в уряді країни. За даними неназваних співрозмовників, рішення про це прем'єр-міністр країни Ріші Сунак оголосить президенту України Володимиру Зеленському вже невдовзі. Як пише видання, Сунак цього тижня провів перемовини з керівниками оборонних і безпекових відомств, повідомивши їм, що надання танків Україні має бути оперативним пріоритетом. "Прем'єр-міністр чітко заявив, що Великобританія має виконати свої зобов'язання перед Україною, а це охоплює забезпечення її критично важливим оснащенням, щоб захистити себе і змінити співвідношення сил на полі бою", - цитує видання співрозмовника з Даунінг-стріт.

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++12.15++

Під час ракетного удару російських окупаційних сил по Запоріжжю зафіксовано руйнування на одному з підприємств міста, повідомляє Запорізька ОВА. "Ракети, що впали в Запоріжжі на територію одного з підприємств, спричинили там руйнування. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні у Telegram-каналі відомства.



++11.55++

У Києві загасили пожежу на нежитловому об'єкті Голосіївському районі української столиці, що виникла внаслідок ракетного удару російських окупантів по українській столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. "Пожежа на нежитловому об'єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки на столицю, ліквідована", - написав Кличко в Telegram-каналі.

Низка пабліків також повідомляє про уламки збитої ракети, які впали на території Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогово, що належить до Голосіївського району Києва, передає "Інтерфакс-Україна".

++11.48++

Троє жителів Херсонської області дістали поранень 13 січня внаслідок обстрілів із боку російських окупантів, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "За минулу добу внаслідок обстрілів армії РФ троє жителів Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості, загиблих немає", - написав Янушевич у Telegram-каналі в суботу вранці. За його словами, російські окупаційні сили обстріляли Херсонську область за минулу добу 66 разів, зокрема 19 разів - обласний центр Херсон. "Мирні міста і села області обстрілювали з різного виду озброєння - артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Херсон росіяни обстріляли 19 разів. Ворожими снарядами пошкоджено житлові будинки", - зазначив Янушевич.



++11.36++

Росія атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії. Такі дані розкрив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу 24 і в коментарі онлайн-виданню "Українська правда". "Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли й збивали", - визнав речник. За словами Юрія Ігната, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет було застосовано росіянами в суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або ракети до комплексів С-300, які так само летять по балістичній траєкторії, додав речник Повітряних сил.

++11.13++

Заяви російського міноборони про захоплення Соледара та участь у ньому найманців групи "Вагнера" увиразнили наявний конфлікт між групою "Вагнера" і російським міноборони, пише в щоденному аналітичному огляді Інститут дослідження війни (ISW). На думку американських військових експертів, творець ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, "ймовірно, прагне використати перемогу в Соледарі як інструмент торгу для підвищення свого авторитету в Росії". Те, що у відповідь на суспільний резонанс міноборони РФ згадало у своєму повідомленні про сили групи "Вагнера", "свідчить про значну перемогу Пригожина", що зміцнює його позиції як ключового гравця в цій війні, вважають у ISW.

Водночас аналітики вважають, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, вживає заходів, щоб підірвати зусилля Пригожина з підвищення свого статусу в російському суспільстві. Одним зі свідчень цього експерти називають те, що Кремль намагається налагодити зв'язки з прокремлівськими військовими блогерами, щоб використати їхнє медійне покриття проти зусиль із просування Пригожина та підриву репутації Путіна тими блогерами, які стають на бік Пригожина.

++10.59++

Унаслідок ракетної атаки на Київ пошкоджено один з об'єктів інфраструктури столиці, про що повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА). Згодом у КМВА додали, що унаслідок падіння уламків ракети в Дарницькому районі пошкоджено автомобіль.

++10.51++

Російські окупанти завдали удару по селі Копилів Бучанського району Київської області, що розташоване за 45 кілометрів на захід від української столиці, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Під час ранкової атаки зафіксовано влучання в житлову забудову. У будинках місцевих жителів вибиті шибки. Попередньо інформації про постраждалих немає! На місці працюють екстрені служби", - написав Тимошенко в Telegram-каналі.

++10.38++

Найбільш імовірна причина виведення Росією групи військових кораблів Чорноморського флоту з бази в Новоросійську - розосередження через можливу виявлену загрозу для них. Такий висновок аналітиків британської військової розвідки містить актуальний розвідогляд міноборони Великобританії, оприлюднений у соцмережі Twitter. Автори огляду нагадують, що 11 січня 2023 року група зі щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту РФ вийшла з військово-морської бази в Новоросійську.

"З огляду на тип і кількість кораблів, що одночасно вийшли в море, ця активність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона виявила. Малоймовірно, що розосередження означає підготовку до (...) ударів крилатими ракетами морського базування. Також украй малоймовірно, що флот готується до проведення десантно-штурмових операцій", - йдеться в огляді.





++10.25++

Росія вживає заходів, мета яких - підготовка до довготривалої війни проти України, а також переводить економіку на "воєнні рейки", вважає Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України. "Проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу ЗС РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні ГУР.

Також українські військові розвідники переконанні, що спроби країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні й нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ "свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни".



++10.12++

Унаслідок російської ракетної атаки в Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети, повідомив мер Києва Віталій Кличко. "Постраждалих немає", - написав київський міський голова в Telegram-каналі.

++09.55++

У Києві пролунали потужні вибухи. Близько 9:30 було чути гучні вибухи й лише після серії гучних вибухів у столиці було оголошено повітряну тривогу. Згодом міськвлада повідомила, що Київ було атаковано ракетами. "Ракетна атака на столицю. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги! Чекайте подальшої офіційної інформації", - йдеться в повідомленні пресслужби КМВА. Також мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що вибухи пролунали в Дніпровському районі.

++09.21++

Російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ Очаків і Очаківську громаду. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові та господарські будівлі, а також сталася пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram-каналі.

++09.03++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої вони обговорили подальшу допомогу США Україні. Про це Кулеба повідомив у соцмережі Twitter.

"Провів розмову з Ентоні Блінкеном щодо того, як посилити американську та міжнародну підтримку України, включно з військовою допомогою. Наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції щодо Росії. Вдячний США за підтримку України!", - написав Кулеба у твіті.

++08.44++

Зранку в Запоріжжі було чули кілька вибухів, про що повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв. "Вранці ворог знову атакував Запоріжжя. Інформація щодо вибухів, які чули містяни, зараз уточнюється", - написав посадовець у Telegram-каналі .

++08.39++

На Донеччині внаслідок вчинених росіянами минулої доби обстрілів населених пунктів області загинула одна особа, ще троє було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 13 січня росіяни вбили одного мирного жителя Донбасу - в Бахмуті. Ще три людини в області отримали поранення", - написав голова Донецької ОВА в Telegram-каналі.

++08.33++

На Харківщині минулої доби прикордонні міста та села Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області вкотре зазнали обстрілів з боку російських окупаційних сил, унаслідок чого є жертви та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "В результаті обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватні будинки. Загинули дві жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована у стані середньої тяжкості. Крім того, у Куп'янському районі через обстріл поранення отримали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму у Telegram-каналі.

++08.25++

На Дніпропетровщині в ніч проти суботи російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог направив близько півтора десятка смертоносних снарядів. Люди цілі. Представники ДСНС обстежують уражені території - з'ясовують наслідки атак", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++08.21++

У суботу вранці на Київщині було чути вибухи, на одному з об'єктів критичної інфраструктури зафіксовано спалах, необхідні служби працюють на місці, повідомляє голова ОВА Олексій Кулеба. "Київська область. Близько 6-ї ранку було чутно звуки вибухів. На одному з об'єктів критичної інфраструктури є загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих", - написав Кулеба в Telegram-каналі.

++08.14++

У суботу вранці російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Ранковий обстріл Харкова. Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань інформацію уточнюємо", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

++08.01++

Російські агресори й надалі зосереджують зусилля на спробі захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, ведучи наступ на бахмутському та авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Продовжує наступати на Бахмутському напрямку. На Авдіївському напрямку також веде безуспішні наступальні дії. На Куп'янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення", - сказано у зведенні, опублікованому на Facebook-сторінці Генштабу.

Крім того, повідомляється, що минулої доби російські окупаційні війська завдали 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них 2 - по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також здійснили понад 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, серед них і по Херсону. Також за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині, йдеться в зведенні.





++07.41++

Іран і Північна Корея мають намір і надалі постачати Росії озброєння для війни в Україні. Таку заяву зробила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН . За її словами, нині влада Ірану розглядає можливість продажу РФ сотень балістичних ракет. "Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу Росії сотень балістичних ракет, порушуючи резолюції Ради. Ми закликаємо Іран змінити курс і не робити цих кроків. І ми закликаємо всіх, хто підтримує мир, попросити Іран про це", - сказала дипломатка.

Також постпред США заявила, що хоча офіційні особи КНДР публічно заявили, що не підтримають війну РФ в Україні, вони поставили зброю терористичному угрупованню "Вагнер", що є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки. "Минулого місяця КНДР поставила в Росію (...) ракети для використання підтримуваною РФ компанією "Вагнер" з порушенням резолюцій Ради (Безпеки. - Ред.) про санкції. І ми стурбовані тим, що КНДР планує постачати "Вагнеру" більше військової техніки", - наголосила Лінда Томас-Грінфілд, цитує "Інтерфакс-Україна".

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++07.24++

З українських портів у п'ятницю вийшли 12 суховантажів із кукурудзою, пшеницею, соєвими бобами та соняшниковою макухою. "13 січня 12 суден залишили українські порти, вони перевозять 346 356 тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ). У порти України також прямують п'ять суден, які в п'ятницю пройшли гуманітарним коридором.

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++07.20++

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на засіданні Ради Безпеки ООН закликала країни-члени Організації Об'єднаних Націй підтримати та просувати українську "формулу миру". Вона нагадала, що ця ініціатива Києва складається з десяти пунктів, здатних повернути безпеку та справедливість Україні та всьому світу, та наголосила, що "формула миру" базується на цілях та принципах Статуту ООН.

Джапарова висловила жаль, що представник РФ Василь Небензя, якого вона назвала "посланником зла", досі перебуває у кріслі постійного члена Ради Безпеки, і закликала до подальшого посилення тиску на Росію.

++07.09++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідає Україну на тижні з 16 по 23 січня, щоб домовитися про постійну присутність експертів з ядерної безпеки на всіх атомних електростанціях країни.

Як повідомляє сайт організації, під час цієї поїздки голова МАГАТЕ відвідає Південноукраїнську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильську АЕС для розгортання місій у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному із цих об'єктів. Наразі постійна присутність експертів МАГАТЕ забезпечена лише на Запорізькій АЕС.



Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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