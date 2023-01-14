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Епіфаній в Лаврі під час Різдвяної служби
Епіфаній в Лаврі під час Різдвяної службиФото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
РелігіяУкраїна

Епіфаній проведе другу службу в Києво-Печерській лаврі

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Предстоятель ПЦУ Епіфаній проведе друге богослужіння в Успенському соборі 19 січня. На Різдво у цій церкві вперше було проведено службу ПЦУ.

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Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній на Водохреща 19 січня проведе друге богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. "Повідомляємо, що урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - написав у суботу, 14 січня, речник ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря) у соцмережі Facebook.

Він додав, що ПЦУ отримала дозвіл для проведення богослужіння від міністерства культури та інформаційної політики України, а з Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" підписано відповідну угоду. Також він закликав з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв'язку з воєнним станом. 

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Нагадаємо, 7 січня Епіфаній вперше провів різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який нещодавно був повернутий державі з оренди Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). 1 січня сплив термін договору оренди УПЦ (МП) Успенського собору та Трапезної церкви в Лаврі. Міністерство культури України рекомендувало угоду оренди не продовжувати.

У листопаді Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження у зв'язку з "прославлянням "русского мира" в Києво-Печерській лаврі". Згодом правоохоронці провели там обшуки, після чого повідомили, що знайшли серед іншого проросійську літературу, документи з ознаками підробки та мільйони готівки.

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