Епіфаній в Лаврі під час Різдвяної службиФото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
РелігіяУкраїна
Епіфаній проведе другу службу в Києво-Печерській лаврі
Максим Сидоржевський
2 год. тому
Предстоятель ПЦУ Епіфаній проведе друге богослужіння в Успенському соборі 19 січня. На Різдво у цій церкві вперше було проведено службу ПЦУ.
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Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній на Водохреща 19 січня проведе друге богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. "Повідомляємо, що урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - написав у суботу, 14 січня, речник ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря) у соцмережі Facebook.
Він додав, що ПЦУ отримала дозвіл для проведення богослужіння від міністерства культури та інформаційної політики України, а з Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" підписано відповідну угоду. Також він закликав з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв'язку з воєнним станом.
У листопаді Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження у зв'язку з "прославлянням "русского мира" в Києво-Печерській лаврі". Згодом правоохоронці провели там обшуки, після чого повідомили, що знайшли серед іншого проросійську літературу, документи з ознаками підробки та мільйони готівки.
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