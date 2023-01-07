Першу літургію ПЦУ в лаврі віряни назвали історичною

Незважаючи на перший цієї зими сильний мороз, численні віряни прибували до Києво-Печерської лаври задовго до початку ранкового богослужіння. В соборі зібралося багато людей і священникам навіть довелося просити їх звільнити місце для проведення служби. Сотні людей не змогли потрапити всередину і були змушені спостерігати за літургією зі встановлених надворі моніторів.

Чимало людей спостерігали за літургією з моніторів на вулиці Фото: Oleksandr Sawytsky/DW

Територію всередині і довкола лаври охороняли близько трьох тисяч правоохоронців. А на вході віряни стикалися із необхідністю показувати посвідчення особи, огляду особистих речей та проходження через рамки металошукачів. Посилені заходи безпеки були застосовані на тлі обурення УПЦ (МП), яка раніше орендувала головний храм лаври - Успенський собор, а також Трапезну церкву.

Термін оренди Успенського собору та Трапезної церкви на території, що належить Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра", завершився 31 грудня і не був продовжений, храми повернули державі. Але ієрархи УПЦ (МП) заявили, що оскаржуватимуть це рішення, а також продовжують наполягати, що Православна церква України, яка чотири роки тому отримала Томос про автокефалію, не має права служити в Успенському соборі. Днями в УПЦ заявили, що представники її церкви мають доступ лише до приміщень Нижньої лаври, а до храмів Верхньої лаври - Успенського собору та Трапезної церкви - більше не мають.

Перед початком різдвяної служби біля входу в лавру був помічений митрополит УПЦ (МП) Павло, але до Успенського собору він не пройшов. Літургія відбулася без ексцесів.

Людей на різдвяній службі в Успенському соборі було багато Фото: REUTERS

"Ми не хотіли цієї війни"

На початку першого в історії богослужіння автокефальної ПЦУ в Києво-Печерській лаврі віряни і духовенство зустрічали митрополита Епіфанія традиційними українськими різдвяними колядками. Сам Епіфаній під час служби поминав ієрархів української і Вселенської церков, а також закликав молитися за "вигнання чужинців з української землі", за президента, голову Верховної Ради та Кабміну, за уряд й українське військо. А виголошуючи свою проповідь заявив, що "скинувши ярмо рабства" 30 років тому Україна розпочала будівництво власної суверенної держави, але "ті, хто тримав нас у неволі, не могли терпіти наших досягнень та нашого успіху".

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"Ми не хотіли цієї війни. Ми прагнули мирно жити у злагоді з усіма. Але ворог лукаво і підступно порушив мир і вдерся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність та саму нашу українську ідентичність", - заявив Епіфаній. Він висловив переконання, що українці вже досягли моральної перемоги, адже "всі люди доброї волі засуджують акти геноциду, терор та численні воєнні злочини, які Російська імперія зла творить на нашій землі".

Історична подія

Всі опитані кореспондентом DW віряни в середині та біля Успенського собору говорили про свою велику радість з того, що за стінами лаври нарешті почала лунати українська мова. "Хочу, щоб було можна ходити до будь- якої церкви й слухати службу українською мовою", - сказала DW жінка середнього віку Марія.

"Це українська церква. Тут мешкають українці і служіння має бути українською мовою", - сказав чоловік кремезної статури на ім'я Петро.

На літургії були і молоді люди в національному вбранні Фото: REUTERS

Святково вбрана літня жінка Тетяна Миколаївна назвала те, що відбувалося в Успенському соборі, історичною подією. "Перше богослужіння Епіфанія та Православної церкви України - це відродження нашої церкви на історичному місці. Це очищення цього святого місця від усякої скверни. Це історичний день!", - зазначила жінка.

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Ще більш натхненою була молода дівчина Світлана, що прийшла на службу в українському національному вбранні. "Хоча ми з подругою вже відсвяткували Різдво 25 грудня, знову святкуємо зараз на честь такої історичної події. Лавра дуже довго була окупована агентами Росії, а тепер країна нарешті почала повертати собі те, що їй належить. І сьогодні в Успенському соборі служба українською та українською церквою!" - радісно зазначила дівчина.

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