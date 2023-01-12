Битва за Соледар: як місто виглядає сьогодні (фото)

Колись Соледар був квітучим містом, що забезпечував кам'яною сіллю всю Україну й не лише її. Але війна принесла руїну й загибель. Як це місто виглядає сьогодні - у фотодобірці DW.

Раніше Соледар був відомий насамперед своїми соляними копальнями, що дозволяли не лише покривати потребу України в кам'яній солі, а й уможливлювали її експорт за кордон. Тепер назва цього міста не сходить з актуальних повідомлень провідних світових ЗМІ - тут, а також поблизу сусіднього Бахмута, точаться найзапекліші на Донбасі бої.

На цьому супутниковому фото, зробленому 10 січня 2023 року, видно зруйновані житлові квартали Соледару:

Фото: AFP/Maxar Technologies

Соледар, як і його околиці, дедалі більше нагадує місячний ландшафт, тільки всіяний не метеоритними кратерами, а понівечений вирвами від снарядів, мін, бомб та ракет. Так цей самий житловий квартал Соледару виглядав ще 1 серпня 2022 року:

Фото: picture alliance/dpa/Maxar Technologies/dpa

Росіяни ведуть постійний наступ. За даними Генштабу ЗСУ, в ньому беруть участь як елітні підрозділи російських регулярних військ, так і найманці ПВК Вагнера. На фото - під час бойових дій у Соледарі 11 січня 2023 року:

Фото: Libkos/AP/dpa/picture alliance

Втрата Соледару означала б для ЗСУ стрімке зростання загрози оточення російською армією Бахмута. Цього тижня повідомлялося про перекидання підкріплення для українських військ та бліц-візит до міста командувача Сухопутних військ України генерала Олександра Сирського.

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Російські окупанти регулярно обстрілюють Соледар ще з травня-червня 2022 року, застосовуючи в тому числі оперативно-тактичні ракетні комплекси. Наслідки - на фото:

Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Ракети й снаряди росіян зруйнували житлову забудову та цивільну інфраструктуру, про що промовисто свідчать пошкодження місцевого магазину:

Фото: ANATOLII STEPANOV/AFP

Місцевий санаторій так само видався росіянам підхожою для обстрілу ціллю:

Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Щоб вижити під обстрілами, місцевому населенню доводиться поневірятися в підвалах - як на цьому фото, зробленому в грудні 2022 року:

Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

До вторгнення РФ в Україну в Соледарі проживало понад 10 тисяч жителів. Головним джерелом надходжень був солевидобуток. Підприємство "Артемсіль" належало до одного з найбільших працедавців міста. Після російського вторгнення це підприємство не працює. На фото - соляні копальні Соледару до початку повносмасштабної війни Росії проти України:

Фото: Valentin Sprinchak/TASS/picture alliance/dpa

До війни соляні шахти Соледару були також магнітом для туристів. У копальні, на глибину від 200 до 300 метрів, водили екскурсії. Загальна довжина тунелів оцінюється в 300 кілометрів. Один з найвідоміших вражає розмірами - висота близько 30 метрів, ширина - 14 метрів, довжина - близько кілометра. Під землею розташовані музей, церква, футбольне поле, скульптури із соляних кристалів, спелеосанаторій на 100 пацієнтів для лікування захворювань дихальних шляхів, а також концертний зал, де проводили фестиваль симфонічної музики, про що свідчить це фото, зроблене ще 2007 року:

Фото: Photomig/AP Photo/picture alliance

Але нині соледарцям не до культури. Їхнє місто - це фактично суцільна руїна:

Фото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

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