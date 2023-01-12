Соледар і Бахмут: з'явилися супутникові знімки

На супутникових зображеннях за січень видно зруйновані школи та житлові будинки в Соледарі, а також численні вирви від бомб в Бахмуті.

Американська aерокосмічна компанія Maxar Technologies в ніч на четвер, 12 січня, оприлюднила супутникові знімки Соледара та Бахмута Донецької області, де точаться запеклі бої.

На січневих зображеннях Соледара в порівнянні з серпневими видно житлові будинки, школи та інші будівлі, зруйновані внаслідок багатомісячних боїв та артилерійських обстрілів.

На зображеннях Бахмута та його околиць - тисячі вирв від снарядів на полях і вздовж доріг.

За останніми даними американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненими 12 січня, російські війська не захопили повністю Соледар, попри їхні заяви. Можливе ж захоплення ними міста, на думку аналітиків, все одно не дозволить їм захопити Бахмут.

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Соледар - гаряча точка фронту

Останні дні найзапекліші бої точаться у Соледарі. З військової точки зору місто важливе насамперед своїм розташуванням - за 15-18 кілометрів на північний схід від Бахмута, який має стратегічне значення.

Бахмут розташований на трасі Е40 приблизно на півдорозі з Харкова до російського Ростова-на-Дону. Місто стримує просування армії РФ далі на захід у бік низки населених пунктів, насамперед Краматорська - великого адміністративного, промислового та оборонного центра підконтрольної Києву частині Донеччини. Від Бахмута до Краматорська близько 50 кілометрів, але між ними багато ліній оборони, тож деякі експерти кажуть, що втрата Бахмута не буде критичною для інших районів.

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