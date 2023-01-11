Росія не контролює весь Соледар - ISW

Російські війська не захопили весь Соледар Донецької області, попри низку російських заяв про захоплення міста та загрозу неминучого оточення Бахмута, йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в середу, 11 січня.

Станом на 10 січня аналітики ISW могли підтвердити лише присутність найманців приватної військової компанії "Вагнера" в центрі Соледара. При цьому експерти наголошують, що потенційний контроль росіян над Соледаром не означатиме негайного оточення Бахмута, бо не обов'язково дозволить їм встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями зв'язку.

Захоплення військами РФ Соледара заперечує і речник східного угрупування військ Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Череватий. "Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, - це неправда. Деталі, у зведенні генерального штабу, чекайте", - сказав він у коментарі "Суспільному".

У ранковому зведенні генштабу вказано, що місто перебуває під обстрілами. У списку населених пунктів, у районах яких ЗСУ відбили атаки росіян Соледара немає, на відміну від зведення за 9 січня.

Соледар - гаряча точка фронту

Останні дні найзапекліші бої точаться у Соледарі. З військової точки зору місто важливе насамперед своїм розташуванням - за 15-18 кілометрів на північний схід від Бахмута, який має стратегічне значення.

Бахмут розташований на трасі Е40 приблизно на півдорозі з Харкова до російського Ростова-на-Дону. Місто стримує просування армії РФ далі на захід у бік цілої низки міст, насамперед Краматорська - великого адміністративного, промислового та оборонного центру підконтрольної Києву частині Донеччини. Від Бахмута до Краматорська близько 50 кілометрів, але між ними багато ліній оборони, тож деякі експерти кажуть, що втрата Бахмута не буде критичною для інших районів.

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