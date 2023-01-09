У Соледарі на Донеччині -18°C, тривають жорстокі бої

Для штурму Соледара на Донеччині РФ використовує свіжі резерви "вагнерівців" та повітряно-десантних військ, але місто ще не оточене.

У Соледарі тривають жорстокі бої, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у другій половині понеділка, 9 січня. "Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм", - написала вона у Telegram.

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"Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців. Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Наші захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі", - зазначила Маляр.

Нормальне постачання в Соледар неможливе

Соледар в загрозливій ситуації, додає головний редактор порталу Цензор.нет та ексрадник міністра оборони України Юрій Бутусов. "Ворог вийшов на позицію, з якої може вести вогонь по основній трасі постачання на Соледар (...) Це не повне оточення, але нормальне постачання по трасі неможливе, це критично для оборони", - написав він про ситуацію станом на вечір 9 січня.

Журналіст також підтвердив, що російське командування надає велике значення захопленню Соледара, тому використовує свіжі резерви зі складу повітряно-десантних військ.

За його повідомленнями, він перебуває у місті і наголошує, що низькі температури до -18°C створюють проблеми обидвом арміям. "За такої температури боєздатність дуже залежить від належного постачання", - коментує Бутусов.

У місті тривають жорсткі оборонні бої. "46-та аеромобільна бригада веде жорсткі оборонні бої за кожен будинок. Продовжуються ближні бої, перестрілки. Росіяни за сьогодні просунулись на деяких напрямках, але ціною дуже великих втрат", - йдеться у пості журналіста на його сторінці у Facebook.