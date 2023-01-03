Залужний: Найскладніша ситуація зараз - в районі Бахмута

Наразі важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна і у напрямку Лисичанська. Та найскладнішою залишається ситуація на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 3 січня.

++22:45++

Президент України Володимир Зеленський 3 січня провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. "Ми почали цей рік одразу з того, що найбільш необхідне Україні саме зараз - напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз - той момент, коли разом із партнерами маємо посилити нашу оборону", - підкреслив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазаначив, що немає сумнівів у тому, що нинішні керівники Росії "кинуть усе, що у них залишилось, та всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку".

"Маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. І я дякую всім партнерам, які це розуміють", - сказав Зеленський.

++22:00++

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу у 2023 році телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. В ході розмови він розповів, що наразі важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Та найскладнішою залишається ситуація на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ.

"Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", - йдеться в повідомленні Залужного у Telegram за підсумками розмови.

Як зазначається у повідомленні, на Донецькому напрямку ЗСУ вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. "Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсона, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь повністю контрольована", - зазначає головнокомандувач ЗСУ.

З 31 грудня по ранок 3 січня війська РФ завдали 14 ударів крилатими ракетами і застосували 94 дрони-камікадзе типу “Shahed-136”, повідомив Залужний Міллі, подякувавши за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси. Також сторони обговорили потреби Сил оборони для продовження протистояння повномасштабній агресії РФ.

++21:20++

Національний палац мистецтв "Україна" опублікував відео з камер спостереження, на якому зафіксоване влучання в готель "Алфавіто" поблизу нього. Кілька поверхів готелю були зруйновані під час чергового масованого ракетного удару з боку РФ по території Україні 31 грудня.

++20:45++

На спеціальний рахунок, який Національний банк України відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого, протягом 2022 року було зібрано понад 23,5 мільярда гривень в еквіваленті, повідомила у вівторок, 3 січня, пресслужба НБУ.

Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти. Загалом з-за кордону надійшло майже 7,9 мільярда гривень в еквіваленті.

На потреби оборони Національний банк у 2022 році перерахував понад 22,3 мільярда гривень.

++20:00++

Кабінет Міністрів України дозволив на період дії воєнного стану ввозити безпілотні літальні апарати від донорів без оформлення гарантійних листів. Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 3 січня.

Воно передбачає, що пропуск таких засобів здійснюватиметься за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, яка перевозить товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів.

++19:20++

В Балаклії на Харківщині відновлює роботу зруйнована військами РФ під час окупації багатопрофільна лікарня. Відзавтра медзаклад прийматиме пацієнтів, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"До російського вторгнення Балаклійська лікарня нараховувала 614 співробітників та цілодобово надавала допомогу людям. Але під час окупації медзаклад зазнав значних пошкоджень – були зруйновані стіни та покрівля, вибиті двері і вікна", - написав він у Telegram.

Після деокупації маста медзаклад відновили за рахунок грошей з обласного бюджету та резервного фонду держбюджету. Медичне обладнання надало міністерство охорони здоров'я Україні, зазначив він.

За словами Синєгубова, наразі розробляється проєкт відновлення і Центральної міської лікарні в Ізюмі.

++18:55++

Війська РФ не відмовляються від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області та зосереджують основні зусилля на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"Противник, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку", - зазначають у генштабі.

Окрім того, війська РФ намагаються покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку, повідомляють у генштабі.

"Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах республіки Білорусь та Російської Федерації. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - зазначається у повідомленні.

++18:30++

Кабінет Міністрів України з вівторка, 3 січня, скасував проведення електронних аукціонів через систему державних закупівель ProZorro на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення, повідомила пресслужба уряду.

В уряді стверджують, що брак електроенергії через постійні атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури України перешкоджає учасникам торгів на ProZorro брати участь в електронних аукціонах. За нових умов вигравати тендери будуть ті учасники, які запропонують найнижчу ціну під час подання пропозиції.

++18:00++

Росія системно гальмує проведення інспекцій суден, які рухаються "зерновим коридором", заявляють в Адміністрації морських портів України (АМПУ). Наразі на інспекцію у Босфорі очікують 94 судна: 69 - порожні під завантаження, а 25 - вже завантажені агропродукцією. В середньому таке очікування затягується на понад місяць, а балкер T-Med з пшеницею на борту очікує на інспекцію ще з початку листопада 2022 року, йдеться в повідомленні адміністрації у Facebook.

У портах Одеської області на 19 суден вантажать 630 тисяч тонн агропродукції. Нових суден на захід під завантаження не очікується, повідомляють в АМПУ.

Загалом за святкові вихідні дев'ять суден експортували 432 тисяч тонн української продукції для країн Африки, Азії та Європи. Наразі на шляху до Тунісу перебуває балкер HONORINE з 27,5 тисячі тонн українського зерна, до Бангладешу відправлено балкер VELVET з 57 тисячами тонн пшениці, йдеться у повідомленні.

З 1 серпня з портів Одеської області вийшли 620 суден, які експортували 16,5 мільйона тонн продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

++17:30++

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що у 2023 році Литва продовжить військову підтримку України, і закликав союзників збільшити її темпи.

"У 2023 році Литва продовжить військову підтримку України. Це має бути рік, коли Україна переможе агресора", - написав він у Twitter.

Науседа також зазначив, що Литва відправить Україні військову техніку, боєприпаси та забезпечить військову підготовку для українських солдатів. "Вкрай важливо збільшити темпи підтримки з боку всіх союзників. Перемога близька", - написав він.

++16:55++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Політики обговорили подальшу оборонну співпрацю двох країн, повідомив Зеленський в Telegram.

"Погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Уже маємо для цього конкретні рішення", - йдеться у повідомленні.

+16:00++

У Краматорську під ракетний удар військ РФ потрапила бригада електриків, один із працівників постраждав. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Ракетний удар по місту. Постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці. Інформація уточнюється", - написав він у Telegram.

++15:35++

Україна "як ніколи" потребує підтримки своїх європейських партнерів, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, повідомляє Reuters.

Швеція, яка з 1 січня головує в Раді Європейського Союзу, вже пообіцяла приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Києву, а також підтримувати Україну на шляху до ЄС.

Читайте також: Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

++15:15++

На Миколаївщині встановили ще одне місце, де військові РФ облаштували катівню. Співробітники Миколаївської обласної прокуратури спільно з працівниками СБУ та криміналістами Нацполіції області під час розслідування порушення законів та звичаїв війни російськими військовими виявили, що під час окупації Олександрівки у Миколаївській області вони облаштували її у одному з будинків. Про це повідомляє Офіс генерального покурора України у Telegram.

"За даними слідства, представники країни-агресора захопили домоволодіння у селищі. Там незаконно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом", - йдеться в повідомленні. Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів.

++14:55++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. "Розповів про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про наші оборонні потреби для адекватного реагування. Розраховуємо на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення України на найближчому "Рамштайні", - написав Зеленський у соціальних мережах.

++14:34++

Французький виробник контейнерів для транспортування та зберігання зрідженого природного газу йде з Росії. Компанія Gaztransport&Technigaz пояснила, що таке рішення ухвалили після ретельного аналізу восьмого та дев'ятого пакетів санкцій Європейського Союзу, запроваджених щодо РФ за війну проти України.

Читайте також: До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого природного газу зі США

++14:06++

На Херсонщині автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++13:37++

Зранку війська РФ обстріляли Курахове на Донеччині з артилерії. Поцілили у житловий квартал. Один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Крім того, пошкоджений об'єкт інфраструктури водопостачання та вибиті шибки у будівлях неподалік місця влучання. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++13:11++

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача. Йому доповіли про стан справ на основних напрямках фронту, а також про ймовірні кроки РФ у найближчий період.

"Опрацювали питання забезпечення нашої армії технікою та боєприпасами. Окремо обговорили грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців. Робимо все, щоб 2023-й став роком перемоги", - написав Зеленський у соціальних мережах.

++12:44++

З вересня ППО збила пів тисячі російських дронів

Від першої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України 11 вересня протиповітряна оборона збила близько пів тисячі дронів і трохи менше крилатих ракет, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За новорічну та післяноворічну ніч збили всі 84 запущені Росією дрони. "100 відсотків. Таких результатів ще не було ніколи", - зазначив він.

Читайте також: Нічна атака дронами: ППО знищила всі 39 запущені по Україні "Шахеди"

++12:15++

Внаслідок обстрілів Росією території України 2 січня загинули троє цивільних, 10 були поранені, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Один загиблий і один поранений - на Донеччині, двоє загиблих і дев’ятеро поранених - на Херсонщині, за даними голів обласних військових адміністрацій.

++11:47++

Країни НАТО обговорять збільшення витрат на оборону

Члени НАТО обговорять підвищення оборонних витрат у найближчі місяці, оскільки деякі з них закликають зробити цільові показники витрат кожної країни у два відсотки від її внутрішнього валового продукту (ВВП) мінімальними. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa.

Єнс Столтенберг Фото: Andrei Pungovschi/AFP/Getty Images

Столтенберг повідомив, що очолить переговори з цього приводу. "Ми будемо зустрічатися, у нас будуть міністерські зустрічі, у нас будуть переговори в столицях", - сказав він, не уточнивши, які саме країни закликають до збільшення витрат. За даними джерел dpa, ідею просувають Польща, Литва та Великобританія. Противниками вважаються Німеччина, Канада і Бельгія, які наразі витрачають менше двох відсотків ВВП на оборону.

Столтенберг хоче досягнути домовленості не пізніше наступного чергового саміту, який відбудеться у литовському Вільнюсі 11-12 липня.

Читайте також: Країни НАТО обговорять подальшу підтримку України на саміті в липні

++11:20++

СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об'єктів України

Служба безпеки України (СБУ) зібрала докази причетності двох представників вищого військового командування РФ до обстрілів цивільних об'єктів України: командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ генерал-полковника Сергія Кобилаша та колишнього командувача Чорноморським флотом РФ адмірала Ігоря Осіпова.

За наказом першого російські військові здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України, кажуть в СБУ. Щодо другого, то за даними слідства, в період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року він віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.

Їм обом оголошені підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: "планування, підготовка, розв'язування, ведення агресивної війни" та "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об'єктів, повідомили в СБУ. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

++10:51++

Пів мільйона українських школярів навчаються за кордоном

На сьогодні за кордоном перебувають близько пів мільйона українських дітей шкільного віку, які навчаються там у закладах загальної середньої освіти. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордоном перебувало від 650 до 690 тисяч дітей дошкільного та шкільного віку. Станом на грудень їх 480-520 тисяч.

++10:23++

ЄС потрібен протиракетний щит - лідер ЄНП Манфред Вебер

Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber) вважає, що державам Європейського Союзу слід нарешті приступити до створення оборонного союзу. "І нам потрібні спільні проєкти, такі як створення протиракетного щита для ЄС", - сказав він в інтерв'ю виданням медіагрупи Bayern. Лідер найбільшої політичної сили в Європейському парламенті закликав також поставити в Україну нове озброєння. За його словами, сучасніша та поліпшена зброя для України "зараз є найкращим способом швидко повернутися до миру".

Манфред Вебер Фото: Sem van der Wal/ANP/picture alliance

++09:55++

Внаслідок обстрілів російською армією Донеччини 2 січня загинув цивільний у Бахмуті. Ще одна людина в області дістала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++09:28++

Пік наступу РФ біля Бахмута минув - британська розвідка

Пік інтенсивних боїв за Бахмут Донецької області минув, ідеться у щоденному зведенні британської військової розвідки.

"Незламність Бахмута - це волонтери": як виживає місто To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За її даними, за останні десять днів Україна здійснила значне підкріплення для оборони сектора, і частота російських обстрілів, ймовірно, зменшилася порівняно з піком в середині грудня. За даними міністерства оборони Великобританії, обидві сторони зазнали значних втрат.

Як ідеться у зведенні, російські наступальні операції в цьому районі зараз, імовірно, проводяться лише на рівні взводу або відділення. "Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом в найближчі тижні", - вважають у розвідці Великобританії.

++09:00++

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 2 січня загинули двоє людей, дев'ятеро дістали поранень різного ступеню тяжкості.

За даними голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, армія РФ обстріляла за добу регіон 79 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

Зокрема, 32 рази російські солдати атакували Херсон. Влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

++08:24++

Неполадки в роботі 17 з 18 БМП Puma Бундесверу усунули

З 18 німецьких бойових машин піхоти Puma, що вийшли з ладу під час навчальних стрільб Бундесверу (збройних сил ФРН. - Ред.), 17 уже відремонтували і знову працюють, повідомив представник одного з виробників - концерну Rheinmetall. Тільки одна БМП, де сталося загоряння кабелю, потребувала великого ремонту.Після інциденту міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) оголосила про заморожування закупівель нових Puma. Спочатку Бундесвер збирався докупити ще до 200 екземплярів. Зокрема, машини мали замінити БМП Marder, які перебувають в експлуатації вже понад 40 років, і які просить Україна для відбиття російських атак. Однак "поки ця машина не продемонструє стабільність" в експлуатації, другого замовлення не буде, дала зрозуміти міністерка.

БМП Puma Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Читайте також: Міністерку оборони ФРН критикують за промову про війну в Україні на тлі салютів

++07:54++

У РФ критикують військове керівництво за Макіївку

Нищівний удар українських військових з HIMARS по базі окупантів в Макіївці Донецької області 31 грудня викликав значну критику на адресу військового керівництва РФ в російському інформаційному просторі, зауважують аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

Вони зазначають, що міністерство оборони Росії, ймовірно, намагається перекласти провину за загибель військових на донецьку окупаційну адміністрацію та самих мобілізованих, які нібито розкрили своє місце перебування використанням мобільних телефонів. Водночас, наприклад, блогери, пов'язані з приватною військовою компанією "Вагнер", звинувачують в недбалості саме російське військове командування, яке зібрало декілька сотень солдатів в одному місці.

++07:31++

Протягом минулої доби Росія завдала шести ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснила 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі ракетні, а також більшість авіаударів РФ завдала по цивільній інфраструктурі. Водночас усі застосовані нею ударні дрони протиповітряна оборона України знищила, йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, п'яти ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів, збили гелікоптер Ка-52 та вразили радіолокаційну станцію окупантів.

Генштаб також заявив, що 31 грудня в районі Чулаківки на Херсонщині загинули чи були поранені 500 російських військових.

++07:15++

Під ракетним ударом РФ опинилась льодова арена в Дружківці

Пізно ввечері окупаційні війська РФ нанесли два ракетних удари по Дружківці Донецької області. Одна ракета вдарила в самому місті. Відомо про двох поранених, написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram.

Влучання в льодову арену "Альтаїр" підтвердив генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко. "Це не просто будівля… це другий будинок для нашого клубу після 2014 року… це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні", - написав він у Facebook.

Читайте також новини дня за 2 січня.