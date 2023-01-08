Війна Росії проти України - новини неділі, 8 січня (час київський).

++22.40++

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляє, що російські війська у другій половині дня обстріляли Миропільську громаду на Сумщині і пошкодили п'ять будинків та ферму. "Росіяни сьогодні після обіду обстріляли з артилерії село Миропілля. Було 20 прильотів із САУ, пошкоджено 5 будинків та місцева ферма", - написав він у Telegram. За його словами, влітку 2022 року росіяни вже били по цьому господарству, внаслідок чого згоріли всі запаси сіна для худоби.

++22.15++

Український президент прокоментував підсумки так званого російського премир'я. "Світ знову побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами - одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу - саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито "мовчання" їхньої армії", - сказав він у вечірньому зверненні, наголосивши, що це відбувалося тоді, "коли у Москві щось там розповідали про нібито "перемир'я". Зеленський підсумував, що "жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює".

++21.55++

Соледар і Бахмут тримаються попри все - Зеленський

Ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін, тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині, повідомив у вечірньому зверненні президент України Зеленський. "Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко", - сказав президент.

++21.35++

Влада Естонії відзначає зменшення числа біженців з України. Так, у жовтні 2022 року до цієї балтійської країни прибули близько восьми тисяч людей з України, у листопаді - менше чотирьох тисяч, а в грудні - 3500, повідомляє національна естонська медіакомпанія ERR з посиланням на дані прикордонної служби. У цілому у грудні кількість тих українців, які виїхали з Естонії, перевищила число тих, хто прибув, зазначили прикордонники.

++21.05++

Санкції України не матимуть впливу на оперну співачку Анну Нетребко - менеджер

Анна Нетребко Фото: Vladimir Gerdo/TASS/picture alliance

Менеджер 51-річної російської оперної діви Анни Нетребко заявив, що внесення її Україною до санкційного списку не матиме на співачку конкретного впливу. "В неї немає майна в Україні, вона ніколи там не виступала і не планує цього робити", - пояснив він dpa. Нетребко, відома своєю підтримкою Володимира Путіна, зараз не виступає в Росії. З 14 січня вона виконуватиме партію Аїди в однойменній опері Джузеппе Верді у Віденській опері.

Київ запровадив санкції щодо Нетребко і ще понад сотні попартистів, телеведучих тощо напередодні. В Україні очікують, що на санкції відгукнуться західні партнери.

++20.50++

Наприкінці січня Пентагон проведе навчання для українських військових, щоб підготувати їх до використання нової американської техніки, зокрема, до роботи з броньованими машинами піхоти Bradley. Навчання для пів тисячі українських військовослужбовців триватиме протягом місяця, повідомила високопосадовиця міністерства оборони США, пише "Голос Америки".

++20.30++

Західні ЗМІ спростовують заяву РФ про знищення сотень українських військових у Краматорську

Як пише Reuters, кореспондент агенції відвідав місце ймовірного влучання у гуртожитки, де ніби - за заявою міноборони РФ - розміщувалися українські військові у Краматорську. "Жоден гуртожиток не зазнав прямого влучання і серйозних пошкоджень. Не було жодних очевидних ознак того, що там проживали солдати, і жодних тіл або слідів крові", - ідеться в повідомленні Reuters.

"Українська правда" цитує також двох західних журналістів, які перебувають у Краматорську. Фінський та італійський репортери також відвідали ймовірні місця влучень і наголошують, підтверджуючи це знімками, що будівлі серйозно неушкоджені, ознак масової загибелі військових немає.

Раніше у цей день оборонне відомство РФ повідомило про "виявлення та знищення пункту українських бойовиків у місті Краматорськ ... У гуртожитку № 28 перебували понад 700 бійців ЗСУ, а у гуртожитку № 47 - понад 600".

++20.05++

Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) не виключає поставки до України танків Leopard у майбутньому. "Звичайно, це не може бути виключено", - заявив він в ефірі громадсько-правової телерадіокомпанії ARD, відповідаючи на запитання журналістів. Габек відзначив швидкість ухвалення рішень про постачання військової допомоги ФРН Києву. Двома днями раніше Берлін анонсував передачу українським військовим близько 40 бойових машин піхоти Marder.

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++19.25++

На Запоріжжі Росгвардія розстріляла військових РФ, які мали намір здатися у полон - генштаб ЗСУ

На Запоріжжі задіяні підрозділи Росгвардії. "Для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи Росгвардії. Так, стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля було розстріляно шестеро осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України", - ідеться у повідомленні генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Перевірити наведені дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++19.10++

Протягом доби російські війська завдали в Україні один ракетний та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі, повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Тривають наступальні дії росіян на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському напрямку вони намагаються покращити тактичне положення.

Водночас українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також два удари по позиціях його ЗРК. Також українські військові збили три російських БпЛА, ймовірно типу "Орлан", та 3 гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного - уточнюється. "В свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів", - зазначається у повідомленні генштабу ЗСУ у Facebook.

У повідомленні наголошується, шо небезпека завдання Росією авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України зберігається.

++18.45++

Як цивільні на Київщині вчаться шукати міни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

У Великоолександрівській громаді на Херсонщині на міні, залишеній російськими військами, підірвався місцевий житель, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram. Чоловіка госпіталізовано, йому надається допомога. "Херсонці, вкотре нагадую, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою. Будь ласка, не ігноруйте елементарні правила безпеки", - написав Янушевич.

Раніше глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що через агресію Росії "в Україні утворилося мінне поле площею 250 тисяч квадратних кілометрів". "Наразі це найбільше мінне поле у світі. Воно не тільки ускладнює пересування людей, але й спричиняє серйозні перебої у сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей економіки", - цитує Шмигаля "Українська правда".

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++18.35++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує вступу Фінляндії і Швеції в Альянс у 2023 році. Назвати більш конкретну дату він поки не може, адже досі щодо цього "відсутні суверенні рішення парламентів Туреччини та Угорщини", цитує AFP. Фінляндія і Швеція "чітко взяли на себе зобов'язання щодо довгострокового співробітництва з Туреччиною", заявив Столтенберг на конференції з питань безпеки в Селені (Швеція). Тому "настав час завершити процес приєднання і ратифікувати протокол про приєднання".

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++17.55++

9 та 10 січня на території одного з районів Харкова СБУ проводитиме антитерористичні контрдиверсійні заходи за участю органів військового управління та інших правоохоронних структур із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів. "Метою планованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення і затримання можливих диверсійних груп", - повідомляє УСБУ Харківщини у Facebook. У спецслужбі попереджають, що під час заходів можливе обмеження проходу або проїзду на деяких вулицях міста, перевірка документів громадян, огляд автомобільного транспорту.

++17.45++

Українські військові збили російський вертоліт Ка-52 і БПЛА "Орлан-10", повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. "Сьогодні, 8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 Повітряного командування "Центр" з 11:00 до 14:00, на східному напрямку, знищили ворожий вертоліт імовірно Ка-52 і БПЛА Орлан-10, який намагався здійснити розвідку наших позицій", - ідеться у повідомленні у Facebook.

Наведені дані неможливо наразі перевірити з незалежних джерел.

++ 17.40++

Міноборони РФ заявляє про збиття протягом доби, що минула, п'яти українських військових літаків. Ніби на Харківщині в районі Лозового збитий Су-27, в районі Ізюма - Су-24, на Донбасі - два Су-25 та МіГ-29.

Наведені дані неможливо наразі перевірити з незалежних джерел.

++17.10++

На сході України ЗС РФ сконцентрувала значні сили для виходу на кордони Донецької області, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "На сході ситуація складна, - констатувала вона. - Наступає не лише регулярна армія, а й приватні... Зараз дуже важко у Соледарі". Вона додала, що більша частина української армії - мобілізовані, тобто непрофесійні військові. "І ми, як морально доросле суспільство повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни", - пояснила Маляр.

++16.40++

Росія і Білорусь проведуть спільні авіаційні навчання авіадивізій, що входять до складу регіонального угруповання військ двох країн, повідомляє міністерство оборони Білорусі. Навчання триватимуть з 16 січня до 1 лютого, йдеться в повідомленні міністерства.

++16.05++

Міноброни РФ назвало удар по Краматорську "відплатою за Макіївку"

Міністерство оборони РФ повідомляє про вчинення "операції відплати" за удар ЗСУ по казармі в окупованій Макіївці у ніч на 1 січня. Ідеться про "виявлення та знищення пункту українських бойовиків у місті Краматорськ". "У гуртожитку № 28 перебували понад 700 бійців ЗСУ, а у гуртожитку № 47 - понад 600", - цитує російське відомство "РИА-Новости".

Як відомо, у ніч на 8 січня по Краматорську було завдано сім ракетних ударів. Внаслідок атаки у Краматорську пошкодження отримали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків і гаражі. Краматорська міська рада показала фото і відео наслідків атаки, на яких можна побачити засіяні уламками вулиці, метрові воронки від снарядів, понівечені будівлі навчальних закладів. Жертв серед мирного населення вдалося уникнути.

Нагдаємо, російська влада повідомляла про 89 загиблих у Макіївці, управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про кілька сотень загиблих там російських військових. У британській розвідці звернули увагу на те, що до серйозних втрат в Макіївці міг призвести непрофесіоналізм росіян і припустили, що біля місця розміщення військ знаходився склад боєприпасів - вони здетонували після удару, що спричинило вторинні вибухи.

50 на 50: проведений череговий обмін полоненими

++15.45++

За даними російського міністерства оборони, внаслідок обміну полоненими до Росії повернуті також 50 військовослужбовців.

++15.40++

В результаті обміну полоненими до України повернулися 50 військових. "33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої", - написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Росіяни обстріляли Запоріжжя і Херсон забороненими боєприпасами - ОВА

++15.35++

У ніч на 8 січня російські війська обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами, повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram. "Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси. На щастя, ця атака рашистів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури", - написав він.

++15.30++

Російські війська у ніч на неділю обстріляли Запоріжжя із застосуванням касетних боєприпасів, внаслідок чого пошкоджено складські та допоміжні приміщення, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Унаслідок влучання ракет пошкоджені складські та інші допоміжні приміщення", - написав Старух в Telegram.

++15.15++

УВКБ ООН високо оцінило Німеччину як "надійного донора" в її зусиллях щодо захисту біженців. "Німеччина є важливою країною для захисту біженців, надійним гуманітарним донором у гострих надзвичайних ситуаціях та затяжних кризах, а також великою країною, яка приймає біженців", - заявила в Берліні представниця УВКБ ООН в Німеччині Катаріна Лумпп (Katharina Lumpp). Вона додала, що 2023 рік знову стане "роком великих викликів".

У 2022 році Німеччина перерахувала в фонд УВКБ ООН понад 507 мільйонів євро, що є другим за розміром внеском після США.

++15:00++

Війна РФ: найбільша хвиля біженців з часів Другої світової війни

Біля центру прийому біженців з України в Берліні (березень 2022 року) Фото: Jens Schicke/IMAGO

Вторгнення Росії в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни, заявили в УВКБ ООН. "Понад 7,9 мільйона людей втекли з країни, а ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами", - ідеться у повідомленні управління ООН з питань біженців. При цьому загальна цифра у майже 14 мільйонів становить понад третину від кількості населення країни, що становить близько 41 мільйона.

++14:22++

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що за декілька днів планує провести в Туреччині зустріч з уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою. Як очікується, на зустрічі обговорять питання обміну військовополоненими. "Головне питання, яке будемо обговорювати - це повернення додому наших героїв та героїнь. Окремо будемо порушувати питання щодо повернення цивільних заручників, яких РФ масово затримала на тимчасово окупованих територіях і не відпускає додому", - написав український омбудсмен в Telegram. Лубінець також наголосив, що згідно з Женевськими конвенціями, цивільних не обмінюють, і Росія повинна їх просто відпустити.

++13:40++

Російські війська вночі завдали удару по Таврійському мікрорайону Херсона з використанням запалювальних боєприпасів, заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. За його даними, обійшлася без жертв серед мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури.

++12:53++

Російські військові в ніч на 8 січня обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області, пошкоджено багато будівель, жертв немає. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко. "Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську. Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв.", - написав він у соцмережі Facebook.

++12:03++

Загальна площа територій України, замінованих через війну сягає 250 тисяч квадратних кілометрів, заявив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю південнокорейському агентству Yonhap. "Наразі це найбільше мінне поле у світі", - сказав він. Український прем'єр додав, що це не лише ускладнює пересування людей, але й спричиняє серйозні проблеми для ведення сільського господарства, яке є однією з основних галузей України. Він також додав, що через війну найбільше постраждали саме цивільні території. За словами Шмигаля, через атаки постраждали промислові комплекси, хімічні та металургійні заводи, а також туристична інфраструктура.

++11:32++

Двоє цивільних загинули і ще дев'ять були поранені в Україні через атаки російських військових 7 січня, повідомив в Telegram заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. Найбільше постраждалих на Донеччині - один загиблий і вісім поранених, на Харківщині померла одна людина, на Херсонщині - один поранений.

++10:59++

Російські війська зміцнили оборонні укріплення в Запорізькій області та зберігають великі сили в районі Василівки та Оріхова, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, оприлюдненому міноборони Великобританії у Twitter. Така робота над зміцненням оборони свідчить про те, що, швидше за все, командування очікує ймовірних великих наступальних дій України в цьому регіоні або на півночі Луганської області, йдеться у повідомленні.

Великий прорив Збройних сил України на Запоріжжі поставить під загрозу існування російського "сухопутного коридору" до анексованого Криму, а успіх України на Луганщині завдасть удару по заявленій росіянами меті щодо Донбасу. "Рішення щодо того, протидії якій із цих загроз віддати перевагу, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників", - зазначають у британській розвідці.

++10:20++

Одна людина отримала поранення через обстріли російськими військами Херсонської області 7 січня, повідомив в Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Загалом, за цими даними, протягом доби окупанти 19 разів обстріляли територію області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та безпілотників. Через атаки постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів.

++09:58++

Вночі російські війська обстріляли низку населених пунктів на Донеччині, внаслідок чого загинула одна людина на Горлівському напрямі і ще одна - отримала поранення в Соледарі, повідомив в Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За цими даними, російські війська завдали сім ракетних ударів по Краматорську, внаслідок яких було пошкоджено освітній заклад, промисловий об'єкт та гаражний кооператив, та два - по промзоні в Костянтинівці. Також через обстріли пошкоджено тепломережі у Кураховому, будинки і господарські приміщення в Курахівці, Вовчанці та Острівському. З артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляли Мар'їнку та Авдіївку.

++09:30++

Попри певне просування в районі міста Соледар на Донеччині, російські війська далекі від оточення Бахмута, йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зауважують, що для переривання ліній зв’язку з Бахмутом, росіянам необхідно щонайменше встановити контроль над трасами "Сіверськ-Бахмут" та "Слов’янськ-Бахмут", які розташовані не менш ніж за 7 кілометрів від їхніх позицій. Однак зважаючи на те, що нещодавні темпи просування росіян в цьому районі "становили щонайбільше кілька сотень метрів на день", в інституті вважають "дуже малоймовірним", що їм вдасться перерізати ці наземні лінії комунікацій.

Крім того, ISW зазначає, що російські війська продовжують виснажувати свій ракетний арсенал і запаси іранських дронів, але, ймовірно, найближчим часом й надалі зможуть загрожувати українській критичній інфраструктурі та цивільному населенню.

Також в ISW звертають увагу на бурхливу негативну реакцію росіян на проведення різдвяного богослужіння Православної церкви України в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Аналітики вважають російські коментарі інформаційною кампанією, яка свідчить, що "Росія продовжує використовувати релігію як зброю, щоб увічнити багаторічні інформаційні операції та дискредитувати Україну". В інституті наголошують: Україна не пригнічує релігійні свободи православних християн, але вживає заходів, "щоб віддалити українську культурну спадщину від релігійних елементів, які, на її думку, пов’язані з Кремлем та його веденням війни".

++08:42++

Після того, як Берлін оголосив про рішення надати Києву бойові машини піхоти (БМП) Marder, чимало німецьких політиків закликають також спрямувати в Україну танки Leopard. Зупинятися на досягнутому щодо БМП Marder "було б неправильно", заявила заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт (Katrin Göring-Eckardt) в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, цитати з якого було опубліковано в неділю, 8 січня. "Ми повинні зробити і надати все можливе. Це стосується і танків Leopard", - наголосила представниця фракції Зелених.

Катрін Ґерінґ-Еккардт Фото: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Заступник голови Вільної демократичної партії (ВДП) Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki), який також є віцеголовою Бундестагу, сказав виданням, що "було б розумно поставити не лише Marder, а й танки Leopard". Він також наголосив, що важливо підтримувати обороноздатність України. Однак кожен наступний крок із надання допомоги Києву має бути тісно узгоджений із партнерами по НАТО, зазначив Кубікі, а також додав, що, на його думку, у цьому питанні Німеччина не повинна діяти самостійно.

++07:59++

В Запорізькій області 7 січня під обстріл російських військ потрапила місія Організації Об'єднаних Націй, яка доставляла гуманітарну допомогу в місто Оріхів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі національного телемарафону. "Було домовлено, щоб не було обстрілів, але, на жаль, сторона агресора, яка обіцяла не стріляти, зранку обстрілювала навіть гуманітарну місію ООН", - сказав він.

++07:30++

Російські війська, незважаючи на оголошений окупантами "режим припинення вогню", 7 січня завдали по території України три авіаційних і дев'ять ракетних ударів, здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), заявив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Через російські обстріли постраждала цивільна інфраструктура, є поранені та загиблі серед мирного населення.

За цими даними, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському. За минулу добу українські війська відбили атаки російських підрозділів в районах 16 населених пунктів, зокрема Стельмахівки, Макіївки і Білогорівки Луганської області та Роздолівки, Соледару, Бахмуту, Залізного, Первомайського, Водяного і Побєди на Донеччині.

Російські війська обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

"На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Українська авіація 7 січня завдала ударів по 21 району зосередження окупантів, а також три удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів, було збито три розвідувальних безпілотники типу "Орлан-10". Ракетні війська і артилерія вразили пункт управління, п'ять районів зосередження сил та техніки і два склади боєприпасів противника, зазначається у повідомленні.

++07: 15++

Увечері у суботу російські війська завдали ракетних ударів по Мерефі у Харківській області, внаслідок чого загинула одна особа. Про це голова Харківської ОВА Олег Синегубов написав у Telegram. За цими даними, було зафіксовано "два "прильоти" ворожих ракет у Мерефі". За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік, зазначається у повідомленні.

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