Військовий експерт про цінність БМП Marder для ЗСУ

DW: Пане Мельник, для чого саме зараз Україні необхідні БМП Marder, які поставить Німеччина в кінці березня? Для наступу чи для оборони?

Олексій Мельник: Розподіл на оборонну та наступальну зброю є лише умовним. Ця зброя є універсальною. Вона підсилює можливості України і для маневреної оборони, і для маневреного наступу. Подібна техніка дозволяє зі значною швидкістю перекинути підсилення туди, де обороняються наші позиції, де потрібна вогнева підтримка. Або ж, як це часто буває, коли з оборони переходять в наступ. Або ж коли іде запланований наступ. Якщо спостерігати за операціями, які проводила Україна, то це було саме за рахунок маневреності. При чому застосовувались не лише бронетранспортери, але навіть доволі легкі пікапи. Ця техніка чудово вписується в концепцію проведення маневрених наступальних або оборонних бойових дій.

БМП Marder важко назвати новітньою зброєю, це розробка початку 70-х років минулого сторіччя. Наскільки ефективною ця техніка є нині, які сподівання покладають на неї в Україні?

В Україні, зараз, як хтось висловився, "зоопарк" - калейдоскоп, різноманіття зразків бронетранспортерів, артилерії, інших видів озброєнь. Я не думаю, що Marder є такою собі "срібною кулею". Але їхня цінність у тому, що та кількість, яка буде поставлена в Україну, дозволяє укомплектувати приблизно батальйон. Тобто це буде бойова одиниця, укомплектована одним типом бронетехніки. А стосовно сучасності цієї зброї, в принципі, те, чим воює Україна, чим починала воювати Україна - це все були зразки радянських часів, з певною модернізацією. Тобто Marder - цілком сучасна зброя для сьогоднішньої війни.

Читайте також: БМП Marder та інше: які можливості нових озброєнь для України?

Від тих, хто скептично ставиться до надання західної зброї Україні, можна почути, що українська армія не має досвіду використання таких зразків озброєнь, а також, що можуть бути проблеми з обслуговуванням та ремонтом - через брак досвіду та запчастин…

Багато зарубіжних оглядачів відзначають, у них це одне з найбільш сильних вражень, наскільки швидко українці здатні опановувати техніку, а також, що вони можуть застосовувати цю техніку ефективніше, ніж це передбачалося виробниками цієї техніки. І наступне: в Україні вам будь-хто скаже, що в українських гаражах можна отримати сервіс не гірше, ніж на сертифікованій станції (технічного обслуговування - Ред.).

Якою мірою надання Marder компенсує брак броньованої техніки в Україні?

Мабуть, неправильно казати, що це крапля в морі. Але це очевидно не та кількість, яка дозволяє говорити про якийсь надзвичайно великий внесок. Якщо ми подивимось на втрати, то можна говорити про поповнення втрачених запасів, але не про нарощування.