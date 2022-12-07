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Демінери на КиївщиніФото: DW
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Третина України замінована: МВС закликає партнерів допомогти

Аліна Коломієць
4 год. тому

На деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини й Миколаївщини тотально замінована інфраструктура. Головне завдання піротехніків там - розмінування об’єктів життєзабезпечення.

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Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії третина України залишається замінованою. Українське міністерство внутрішніх справ закликає міжнародних партнерів та донорів допомогти з технічним оснащенням піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), насамперед, робототехнікою для очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

"Закликаємо наших міжнародних партнерів та донорів ще активніше долучатися до процесу. Оскільки третина країни замінована, піротехнічні підрозділи ДСНС працюють цілодобово, деякі з них - фактично вручну. Зараз ключова потреба - відповідне технічне оснащення підрозділів, насамперед, робототехнікою. 40 піротехнічних розрахунків ДСНС потребують базового укомплектування", - наголосила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян під час зустрічі з делегацією Управління Організації Об’єднаний Націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Вона поінформувала партнерів, що з початку року кількість рятувальників подвоєна. Наразі ж планується збільшення чисельності ДСНС ще на 500 фахівців. Кожного дня піротехніки ДСНС обстежують у середньому територію площею близько 70 гектарів, від початку повномасштабного вторгнення РФ вони перевірили понад 760 квадратних кілометрів.

За словами Акопян, лише піротехніками ДСНС вже знешкоджено близько 300 тисяч вибухонебезпечних предметів. Крім того, до розмінування залучаються вибухотехнічні підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. 

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Критична ситуація на сході та півдні України

Заступник голови ДСНС Дмитро Бондар під час зустрічі розповів про критичну ситуацію на сході та півдні країни, зокрема, на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини й Миколаївщини, де знищено багато населених пунктів і тотально замінована інфраструктура.

Він підкреслив, що головне завдання піротехніків ДСНС у цих регіонах - гуманітарне розмінування об’єктів життєзабезпечення для подальшого відновлення енерго- й газопостачання, зв’язку. І наразі існує гостра потреба у відповідному технічному забезпеченні піротехніків для виконання робіт, від яких безпосередньо залежить життя цивільного населення і відновлення регіонів в цілому.

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ЮНОПС готує проєкт міжнародної технічної допомоги

Голова делегації ЮНОПС, директор Сектору миру та безпеки Амір Омераґіч зазначив, що у міжнародних партнерів і донорів є чітке уявлення про обсяги робіт, виконуваних нині МВС і ДСНС.

"Зараз Україна найзабрудненіша вибухонебезпечними предметами країна у світі. І ми розуміємо, про який масштаб потреб ідеться. Тому вже в Женеві ми розпочали спілкування з донорами, акцентуючи їхню увагу, що майбутнє і успішність протимінної діяльності в Україні залежить саме від ефективної роботи відповідних урядових структур", - сказав Омераґіч.

Він також повідомив, що в ЮНОПС триває підготовка майбутнього проєкту міжнародної технічної допомоги.

Керівник відділу протимінної діяльності Сектору миру та безпеки ЮНОПС в Україні Джес Лакетт повідомив, що попередньо планується оснащення 15 піротехнічних розрахунків. Наразі конкретизуються типи й моделі обладнання, його кількість для подальшого пошуку необхідного фінансування.

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