Бої в Соледарі: оборона Бахмута лишається стабільною

Західні джерела зазначають, що "вагнерівці" контролюють принаймні частину Соледара. Українські ж посадовці наголошують, що росіяни "ідуть по трупах своїх найманців", але місто "тримається".

Попри посилення тиску російських підрозділів на українські позиції біля Бахмута на Донеччині, українські війська зберігають стабільну глибинну оборону та контролюють шляхи постачання до міста, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у вівторок, 10 січня, в Twitter міністерства оборони країни.

За даними розвідки, за останні дні російські війська та найманці з приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" "тактично просунулися" до Соледара "та, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту". "Російська Соледарська вісь, швидше за все, є спробою охопити Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку", - зазначають розвідники, додаючи, що РФ навряд чи досягне своїх цілей найближчим часом через стабільність української оборони.

Також частина бойових дій зосереджена на під'їздах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району. "Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тилу", - зауважується в звіті.

Читайте також: Бахмут: 60 відсотків міста у руїнах

Піар "вагнерівців"

Своєю чергою аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті зазначають, що кадри боїв у Соледарі останніми днями широко використовуються для ствердження репутації ПВК "Вагнера" та її засновника Євгена Пригожина в Росії.

"9 січня Пригожин підкреслив, що в Соледарі закріплюються "виключно" підрозділи ПВК "Вагнера", і зазначив, що зараз бойовики "Вагнера" ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації", - йдеться у звіті.

В ISW не коментують достовірність даних про захоплення Соледара, однак зазначають, що ПВК "Вагнер" намагається просувати наратив, що є єдиною російською силою, здатною забезпечити успіхи на фронті.

Читайте також: Засновник "Вагнера" Пригожин хоче контролювати родовища Бахмута - США

"ЗСУ виграли час для України"

Українські посадовці не коментують оперативну ситуацію в Соледарі, хоча й зазначають, що вона є важкою. Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні 9 січня зауважив, що окупаційні війська РФ сконцентрували найбільші зусилля на Соледарі.

"Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля", - наголосив він.

Своєю чергою голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що місто "є українським і тримається завдяки нашим захисникам. "Всі фейки, які розповсюджують окупанти з кінця минулого тижня, що нібито місто під їхнім прапором, вони зайшли і просуваються - не відповідають дійсності", - сказав він в ефірі національного телемарафону, однак не навів докладнішої інформації щодо ситуації в місті.

За його словами, командування знаходиться на місці, та вживає всіх необхідних заходів "від перегрупування до додавання додаткових сил".