Бої в Соледарі: оборона Бахмута лишається стабільною

Попри посилення тиску російських підрозділів на українські позиції біля Бахмута на Донеччині, українські війська зберігають стабільну глибинну оборону та контролюють шляхи постачання до міста, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у вівторок, 10 січня, в Twitter міністерства оборони країни.
За даними розвідки, за останні дні російські війська та найманці з приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" "тактично просунулися" до Соледара "та, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту". "Російська Соледарська вісь, швидше за все, є спробою охопити Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку", - зазначають розвідники, додаючи, що РФ навряд чи досягне своїх цілей найближчим часом через стабільність української оборони.
Також частина бойових дій зосереджена на під'їздах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району. "Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тилу", - зауважується в звіті.
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Піар "вагнерівців"
Своєю чергою аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті зазначають, що кадри боїв у Соледарі останніми днями широко використовуються для ствердження репутації ПВК "Вагнера" та її засновника Євгена Пригожина в Росії.
"9 січня Пригожин підкреслив, що в Соледарі закріплюються "виключно" підрозділи ПВК "Вагнера", і зазначив, що зараз бойовики "Вагнера" ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації", - йдеться у звіті.
В ISW не коментують достовірність даних про захоплення Соледара, однак зазначають, що ПВК "Вагнер" намагається просувати наратив, що є єдиною російською силою, здатною забезпечити успіхи на фронті.
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"ЗСУ виграли час для України"
Українські посадовці не коментують оперативну ситуацію в Соледарі, хоча й зазначають, що вона є важкою. Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні 9 січня зауважив, що окупаційні війська РФ сконцентрували найбільші зусилля на Соледарі.
"Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля", - наголосив він.
Своєю чергою голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що місто "є українським і тримається завдяки нашим захисникам. "Всі фейки, які розповсюджують окупанти з кінця минулого тижня, що нібито місто під їхнім прапором, вони зайшли і просуваються - не відповідають дійсності", - сказав він в ефірі національного телемарафону, однак не навів докладнішої інформації щодо ситуації в місті.
За його словами, командування знаходиться на місці, та вживає всіх необхідних заходів "від перегрупування до додавання додаткових сил".