Бахмут: 60 відсотків міста у руїнах

Унаслідок бойових дій Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Запеклі бої за місто точаться вже багато місяців.
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Місто Бахмут на Донеччині, де до початку повномасштабного вторгнення Росії проживало понад 70 тисяч мешканців, нині зруйноване на 60 відсотків. Про це у четвер, 5 січня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Які б спроби увійти в місто не робив ворог, він не просувається. Які б він не робив просування, він був відкинутий на колишні позиції, тобто за межі міста. Насправді вони зараз знаходяться на рівнинній спустошеній території, що теж сприяє величезним втратам особового складу", - сказав Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що серія невдач російських військ на Бахмутському напрямку і в цілому на Донбасі слугує суттєвому послабленню Росії. "Окупанти вже пів року переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року - а наші оборонці знову демонструють успіхи", - сказав він.
3 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, щонайскладнішою ділянкою зараз залишається ситуація в трикутнику Соледар-Бахмут-Майорськ. "Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", - зазначив він.
Кровопролитні бої за Бахмут на Донеччині тривають уже багато місяців і значно посилилися 1 серпня 2022 року. Місто і нині залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Втрати ЗСУ і російської армії, судячи з відео, які з'являються в інтернеті, настільки високі, що і в Україні, і в РФ битву за Бахмут називають "м'ясорубкою". Як вже зазначалося, значна частина житлового фонду міста практично повністю зруйнована російськими ударами, як і інфраструктура, але війська РФ та ПВК "Вагнер" надалі атакують Бахмут.
Багато експертів звертають увагу на те, що для російської армії питання взяття Бахмута - питання престижу і має символічне значення. У грудні в інтерв'ю DW австрійський експерт з військово-політичних питань, екскерівник Інституту зміцнення миру та управління конфліктами Академії національної оборони Австрії генерал Вальтер Файхтінґер (Walter Feichtinger) пояснив, що "російська армія хоче продемонструвати, що її становище дозволяє їй - якщо вона докладе відповідних зусиль і буде готова на жертви - завоювати всі території, які вона вважатиме за необхідне".
Український військовий журналіст Юрій Бутусов у грудні в розмові з DW зазначив, що попри значні ресурси, кинуті Росією на захоплення Бахмута, ці зусилля принесли мало результатів. "Великі проблеми у них з відновленням артилерійських стволів, немає такої кількості в них боєприпасів, знищена більша частина нової бронетехніки, яку вони тепер не можуть відновити. Тому росіяни теж зробили ставку на піхотну війну", - сказав він.
Цей стан справ змушена визнавати і російська сторона. Зокрема, у відео із засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, що було оприлюднено 3 січня, він визнав, що наступальна операція росіян біля Бахмута виснажлива, бо кожен будинок у місті це "фортеця", а українські військові мають оборонні рубежі кожні 10 метрів.
В аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW) з цього приводу зазначається, що це визнання - важливий перелом. "Пригожин вперше представив сили "Вагнера" в Бахмуті як такі, що фактично не досягли успіху. Раніше у жовтні 2022-го він заявляв, що ПВК Вагнера в районі Бахмута просувається на 100-200 метрів на добу", - звертають увагу аналітики.
В ISW вважають, що такими заявами, імовірно, створюються інформаційні умови для того, щоби звинуватити міноборони РФ в тому, що російським силам і найманцям не вдалося захопити Бахмут.
За даними британської розвідки, російські наступальні операції в цьому районі зараз проводяться лише на рівні взводу або відділення. "Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом в найближчі тижні", - прогнозують розвідники.
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