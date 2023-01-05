Бахмут: 60 відсотків міста у руїнах

Унаслідок бойових дій Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Запеклі бої за місто точаться вже багато місяців.

Місто Бахмут на Донеччині, де до початку повномасштабного вторгнення Росії проживало понад 70 тисяч мешканців, нині зруйноване на 60 відсотків. Про це у четвер, 5 січня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Які б спроби увійти в місто не робив ворог, він не просувається. Які б він не робив просування, він був відкинутий на колишні позиції, тобто за межі міста. Насправді вони зараз знаходяться на рівнинній спустошеній території, що теж сприяє величезним втратам особового складу", - сказав Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що серія невдач російських військ на Бахмутському напрямку і в цілому на Донбасі слугує суттєвому послабленню Росії. "Окупанти вже пів року переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року - а наші оборонці знову демонструють успіхи", - сказав він.

На околицях Бахмута після російських атак, грудень 2022 Фото: Libkos/AP/picture alliance

3 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що найскладнішою ділянкою зараз залишається ситуація в трикутнику Соледар-Бахмут-Майорськ. "Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", - зазначив він.

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Чому Бахмут важливий?

Кровопролитні бої за Бахмут на Донеччині тривають уже багато місяців і значно посилилися 1 серпня 2022 року. Місто і нині залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Втрати ЗСУ і російської армії, судячи з відео, які з'являються в інтернеті, настільки високі, що і в Україні, і в РФ битву за Бахмут називають "м'ясорубкою". Як вже зазначалося, значна частина житлового фонду міста практично повністю зруйнована російськими ударами, як і інфраструктура, але війська РФ та ПВК "Вагнер" надалі атакують Бахмут.

Багато експертів звертають увагу на те, що для російської армії питання взяття Бахмута - питання престижу і має символічне значення. У грудні в інтерв'ю DW австрійський експерт з військово-політичних питань, екскерівник Інституту зміцнення миру та управління конфліктами Академії національної оборони Австрії генерал Вальтер Файхтінґер (Walter Feichtinger) пояснив, що "російська армія хоче продемонструвати, що її становище дозволяє їй - якщо вона докладе відповідних зусиль і буде готова на жертви - завоювати всі території, які вона вважатиме за необхідне".

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Пригожин визнає проблеми

Український військовий журналіст Юрій Бутусов у грудні в розмові з DW зазначив, що попри значні ресурси, кинуті Росією на захоплення Бахмута, ці зусилля принесли мало результатів. "Великі проблеми у них з відновленням артилерійських стволів, немає такої кількості в них боєприпасів, знищена більша частина нової бронетехніки, яку вони тепер не можуть відновити. Тому росіяни теж зробили ставку на піхотну війну", - сказав він.

На вулицях Бахмута, який зазнав страшних руйнувань, грудень 2022 Фото: Libkos/AP/picture alliance

Цей стан справ змушена визнавати і російська сторона. Зокрема, у відео із засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, що було оприлюднено 3 січня, він визнав, що наступальна операція росіян біля Бахмута виснажлива, бо кожен будинок у місті це "фортеця", а українські військові мають оборонні рубежі кожні 10 метрів.

В аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW) з цього приводу зазначається , що це визнання - важливий перелом. "Пригожин вперше представив сили "Вагнера" в Бахмуті як такі, що фактично не досягли успіху. Раніше у жовтні 2022-го він заявляв, що ПВК Вагнера ​​в районі Бахмута просувається на 100-200 метрів на добу", - звертають увагу аналітики.

В ISW вважають, що такими заявами, імовірно, створюються інформаційні умови для того, щоби звинуватити міноборони РФ в тому, що російським силам і найманцям не вдалося захопити Бахмут.

За даними британської розвідки, російські наступальні операції в цьому районі зараз проводяться лише на рівні взводу або відділення. "Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом в найближчі тижні", - прогнозують розвідники.