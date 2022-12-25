РФ намагається виснажити українську оборону на сході - ЗСУ

Втративши найбільш професійні підрозділи у попередніх зіткненнях, росіяни кидають на штурм колишніх засуджених, яких координують спеціалісти ПВК "Вагнер", розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Російські війська постійно намагаються вести атакувальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках на Донеччині, щоб виснажити українську оборону, повідомив у неділю, 25 грудня в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Схід України залишається головним фронтом нашої боротьби сьогодні за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. Ворог тут накопичив найбільше військового потенціалу і намагається атакувати", - зауважив він.

За словами Череватого, щодня війська РФ зосереджують на цих напрямках удари з різних видів озброєнь: ствольної та реактивної артилерії, танків та авіації, а також пробують вести атакувальні дії. "Зазнаючи тяжких втрат, ворог не спроможний на даний момент прорвати нашу оборону системно і вийти на якийсь оперативний простір, щоб надалі намагатися окупувати український Донбас", - наголосив речник.

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Ув'язнених кидають на штурми

За його словами, на східному, зокрема Бахмутському, напрямку найчастіше росіяни використовують два підходи: артилерійські та ракетні удари та атаки піхоти. "В основному це - колишні засуджені з так званого організованого злочинного угруповання (приватної військової компанії - Ред.) "Вагнера", - зазначив військовий.

Череватий розповів, що координують підрозділи "ті залишки "вагнерівських" спеціалістів", які набиралися для місій в Сирії, Центральноафриканській республіці, Лівії та інших країнах, "де у "Вагнера" та, відповідно, і у російських спецслужб, були свої інтереси".

Він додав, що такі атаки - це не якась унікальна тактика росіян, вона використовується вже давно, але "провідні країни для цього використовують безпілотні системи, більш технологічні, з мінімальним використанням людей".

"Це - тактика на виснаження. Все, що їм залишилося... Більшіу частину професійного війська вони втратили у попередніх битвах, - сказав Сергій Череватий. - Тому війська поповнюють мобілізованими, яких вони вже дещо краще донавчають і злагоджують. І друге - це "вагнерівці", які теж проходять мінімальні курси частково на території Росії, а частково їх вже доучують на нашій окупованій території. Проте все одно це не професійна армія".

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Політична складова

Раніше керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times пояснював вперті атаки "вагнерівців" в районі Бахмута політичними амбіціями засновника ПВК Євгена Пригожина, який спільно з командувачем окупаційними військами РФ в Україні Сергієм Суровікіним бореться за вплив з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

"Це причина, через яку підрозділи "Вагнера" так фанатично намагаються захопити це місто. Їм потрібно показати, що вони сила, і вони можуть зробити те, що не змогла російська армія. Ми це чітко бачимо і розуміємо", - зауважив Буданов.