Темпи наступу армії РФ в районі Бахмута сповільнюються - ISW

Наступ військ РФ, очевидно, сповільнюється через втрати серед "вагнерівців" і нестачу боєприпасів, йдеться у звіті ISW. Тому росіяни можуть спробувати ініціювати тактичну або оперативну паузу, припускають аналітики.

РФ, ймовірно, сповільнила темп наступу військ в районі Бахмута на Донеччині через великі втрати серед "вагнерівців" та нестачу боєприпасів, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому ввечері суботи, 24 грудня.

На можливостях російських сил могли позначитися як описана міноборони Великобританії нестача боєприпасів, так і ймовірні великі втрати приватної військової компанії "Вагнер" в останні тижні, зазначають експерти.

При цьому аналітики підрахували, що в листопаді і грудні російські війська здійснили менше загальних наступів в районі Бахмута порівняно з жовтнем. "Російським військам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій в районі Бахмута і вони можуть спробувати ініціювати тактичну або оперативну паузу", - йдеться у звіті. Однак ще зарано говорити про те, що наступ окупантів з метою захоплення Бахмута досягнув кульмінації, додають експерти Iнституту.

Обмежені перспективи РФ на Донбасі

Втім, у найближчій перспективі, наголошують в ISW, РФ не зможе підтримувати високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута. Крім того, невпинний і ресурсоємний тиск окупаційних військ на Бахмут може погіршити здатність Росії досягати довгострокових цілей в усій Донецькій області, додають експерти.

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В ISW нагадали, як навесні та влітку російські війська кинули значні ресурси на захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська, але потім не змогли окупувати сусідні міста Сіверськ та Слов’янськ. "Зацикленість російських військових на проведенні надзвичайно виснажливої кампанії для досягнення тактичних цілей із захоплення Сєвєрдонецька та Лисичанська зрештою підірвала здатність РФ досягти своєї більшої оперативної мети - оточити українські сили вздовж траси E40 і в результаті вийти на західні адміністративні кордони Донецької області", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, 20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад у Бахмуті, і вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Битва за Бахмут: як ЗСУ відбиває атаки РФ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video