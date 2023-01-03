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Дим над Бахмутом
Дим над БахмутомФото: Libkos/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Пік наступу РФ біля Бахмута минув - британська розвідка

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Розвідники кажуть, що пік інтенсивних боїв за Бахмут на Донеччині - позаду: частота російських обстрілів зменшилася, а Україна посилила оборону. Тому в прорив військ РФ під містом у найближчі тижні вони не вірять.

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Пік інтенсивних боїв за Бахмут Донецької області минув, ідеться в щоденному зведенні військової розвідки міністерства оборони Великобританії у вівторок, 3 січня.

За її даними, за останні десять днів Україна здійснила значне підкріплення для оборони сектора, і частота російських обстрілів зменшилась порівняно з піком в середині грудня. При цьому, як ідеться в звіті, обидві сторони зазнали значних втрат.

За даними британської розвідки, російські наступальні операції в цьому районі зараз проводяться лише на рівні взводу або відділення. "Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом в найближчі тижні", - вважають розвідники.

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Темпи зменшилися через втрати РФ і брак боєприпасів

25 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомляли, що темпи наступу армії РФ у районі Бахмута сповільнюються через втрати серед найманців приватної військової компанії "Вагнера" та нестачу боєприпасів. Аналітики підрахували, що в листопаді та грудні російські війська здійснили менше наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем.

"Російським військам, імовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій в районі Бахмута і вони можуть спробувати ініціювати тактичну або оперативну паузу", - йшлося у звіті. Крім того, невпинний і ресурсоємний тиск окупаційних військ на Бахмут може погіршити здатність Росії досягати довгострокових цілей в усій Донецькій області, вважають експерти.

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