Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Бахмуті
Олена Перепадя
2 год. тому
Президент України вручив у Бахмуті нагороди військовим і заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій.
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У вівторок, 20 грудня, у 300-й день війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський перебував у Бахмуті на Донеччині.
Під час робочої поїздки він відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад і вручив військовослужбовцям державні нагороди.
"Президент відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста", - написав речник президента Сергій Никифоров у Facebook. Перебуваючи в районі ведення бойових дій, Зеленськийподякував українським воїнам за мужність, стійкість і міцність, які вони демонструють, відбиваючи російські атаки. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв, ідеться у повідомленні.
Державні нагороди від глави держави отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових, танкових, артилерійських і аеромобільних підрозділів.
Президент також заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення і пропозиції щодо подальших дій.
Напередодні у відеозверненні Зеленський повідомив, що Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. "Понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів", - сказав він. За його словами, Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів, а днями її втрати сягнуть 100 тисяч.