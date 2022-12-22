Зеленський у США передав Конгресу "бойовий" прапор з Бахмута
Олександр Куницький
2 год. тому
Україна, Європа та США перемогли РФ у битві за уми світу, заявив український президент Володимир Зеленський під час звернення до Конгресу США у Вашингтоні. Однак потрібно перемогти Кремль на полі битви, додав він.
Виступ українського президента англійською мовою тривав близько пів години, час від часу перебиваючись гучними оплесками конгресменів.
"Росію вже перемогли в битві за думки світу"
Зеленський наголосив, що Україна, Європа та США "вже перемогли РФ у битві за думки світу". "Всупереч усім перешкодам і похмурим сценаріям Україна не впала. Україна жива та б'ється. І це дає мені вагомі підстави поділитися з вами нашою першою спільною перемогою - ми перемогли Росію в битві за думки світу. У нас немає страху. І ні в кого у світі не повинно його бути", - сказав він, додавши, що "російська тиранія втратила контроль над нами й більше ніколи не впливатиме на наші думки".
При цьому Зеленський висловив упевненість, що росіяни також мають шанс на свободу, якщо "переможуть Кремль у своїх думках".
Утім, за його словами, зараз необхідно "перемогти Кремль на полі битви". "Це битва не тільки за життя, свободу й безпеку українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, у якому світі житимуть наші діти й онуки та їхні діти й онуки. Вона визначить, чи буде це демократія - для українців і для американців, для всіх", - наголосив Зеленський.
Він зауважив, що американці можуть допомогти Україні прискорити цю перемогу. "Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські воїни чудово можуть самі керувати американськими танками й літаками", - зазначив Зеленський. За його словами, наразі "дуже відчутна перевага окупантів в артилерії", тож Україна потребує більше гармат і снарядів.
Прапор від захисників Бахмута
Крім того, український президент закликав до продовження фінансової підтримки з боку США, і запевнив, що Україна відповідально розпоряджається коштами. "Ваші гроші - це не благодійність. Це інвестиція у глобальну безпеку та демократію, до якої ми ставимося найвідповідальніше", - наголосив він.
Також Зеленський зауважив, що кожен може сприяти реалізації "формулу миру", запропонованої Україною. "Десять пунктів, які можна й треба реалізувати заради нашої спільної безпеки, гарантованої на десятиліття вперед", - наголосив він.
Наприкінці свого виступу Зеленський передав Конгресу прапор України від захисників Бахмута - нині найгарячішої точки на лінії фронту. "Нехай цей бойовий прапор буде у вас, пані та панове. Цей прапор символізує те, що ми переможемо в цій війні", - заявив президент. Своєю чергою спікерка Палати представників (нижньої палати Конгресу. - Ред.) Ненсі Пелосі подарувала Зеленському прапор США.
Напередодні на зустрічі з президентом США Джо Байденом Зеленський передав йому відзнаку "Хрест бойових заслуг" від українського військового - командира батареї HIMARS, які США надають Україні. Байден зауважив, що вважає це "незаслуженим, але дуже цінним" і пообіцяв передати українському капітану командну монету з поля бою США в Іраку, де воював його син Бо.