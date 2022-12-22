Зеленський у США передав Конгресу "бойовий" прапор з Бахмута

Україна, Європа та США перемогли РФ у битві за уми світу, заявив український президент Володимир Зеленський під час звернення до Конгресу США у Вашингтоні. Однак потрібно перемогти Кремль на полі битви, додав він.

Президент України Володимир Зеленський в рамках свого першого закордонного візиту за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією, виступив у ніч на четвер, 22 грудня, зі зверненням до обох палат Конгресу США.

Виступ українського президента англійською мовою тривав близько пів години, час від часу перебиваючись гучними оплесками конгресменів.

"Росію вже перемогли в битві за думки світу"

Зеленський наголосив, що Україна, Європа та США "вже перемогли РФ у битві за думки світу". "Всупереч усім перешкодам і похмурим сценаріям Україна не впала. Україна жива та б'ється. І це дає мені вагомі підстави поділитися з вами нашою першою спільною перемогою - ми перемогли Росію в битві за думки світу. У нас немає страху. І ні в кого у світі не повинно його бути", - сказав він, додавши, що "російська тиранія втратила контроль над нами й більше ніколи не впливатиме на наші думки".

При цьому Зеленський висловив упевненість, що росіяни також мають шанс на свободу, якщо "переможуть Кремль у своїх думках".

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"Кремль треба перемогти на полі бою"

Утім, за його словами, зараз необхідно "перемогти Кремль на полі битви". "Це битва не тільки за життя, свободу й безпеку українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, у якому світі житимуть наші діти й онуки та їхні діти й онуки. Вона визначить, чи буде це демократія - для українців і для американців, для всіх", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що американці можуть допомогти Україні прискорити цю перемогу. "Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські воїни чудово можуть самі керувати американськими танками й літаками", - зазначив Зеленський. За його словами, наразі "дуже відчутна перевага окупантів в артилерії", тож Україна потребує більше гармат і снарядів.

Прапор від захисників Бахмута

Крім того, український президент закликав до продовження фінансової підтримки з боку США, і запевнив, що Україна відповідально розпоряджається коштами. "Ваші гроші - це не благодійність. Це інвестиція у глобальну безпеку та демократію, до якої ми ставимося найвідповідальніше", - наголосив він.

Також Зеленський зауважив, що кожен може сприяти реалізації "формулу миру", запропонованої Україною. "Десять пунктів, які можна й треба реалізувати заради нашої спільної безпеки, гарантованої на десятиліття вперед", - наголосив він.

Наприкінці свого виступу Зеленський передав Конгресу прапор України від захисників Бахмута - нині найгарячішої точки на лінії фронту. "Нехай цей бойовий прапор буде у вас, пані та панове. Цей прапор символізує те, що ми переможемо в цій війні", - заявив президент. Своєю чергою спікерка Палати представників (нижньої палати Конгресу. - Ред.) Ненсі Пелосі подарувала Зеленському прапор США.

Напередодні на зустрічі з президентом США Джо Байденом Зеленський передав йому відзнаку "Хрест бойових заслуг" від українського військового - командира батареї HIMARS, які США надають Україні. Байден зауважив, що вважає це "незаслуженим, але дуже цінним" і пообіцяв передати українському капітану командну монету з поля бою США в Іраку, де воював його син Бо.

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