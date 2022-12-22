Байден - Зеленському: Україна ніколи не залишиться наодинці

США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, а єдність союзників є непохитною, запевнив Джо Байден під час брифінгу з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Президент США Джо Байден під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі у середу, 21 грудня, пообіцяв, що його країна підтримуватиме Україну у війні "стільки, скільки буде потрібно". Адже президент РФ Володимир Путін, за словами Байдена, "не має наміру припиняти цю жорстоку війну".

"Ми всі знаємо, що поставлено на карту"

Україна "ніколи не залишиться наодинці" у цій війні, запевнив Зеленського глава Білого дому. "Боротьба України є частиною чогось набагато більшого", - висловив переконання Байден.

Він також запевнив, що що він "зовсім не турбується" щодо збереження міжнародної коаліції на підтримку України, і що він ніколи не бачив НАТО або Європейський Союз більш згуртованими, ніж тепер. "Ми всі знаємо, що тут поставлено на карту, а наші європейські партнери - тим паче. Йдеться про те, що ми ніколи не бачили великого вторгнення в європейську країну з часів Другої світової війни. І вони не бачать жодних ознак того, що Путін має намір щось зробити, щоб це змінити, якщо тільки ми не будемо чинити опір. А ми допомагаємо чинити опір українцям. Ми всі знаємо, що поставлено на карту. Сама ідея суверенітету, Статут ООН", - сказав президент США.

Зеленський та Байден в Овальному кабінеті Фото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Про військову допомогу

Під час брифінгу Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів, включаючи ЗРК Patriot. "Знадобиться деякий час, щоб завершити необхідну підготовку для роботи з системою, але ракети Patriot будуть найважливішим активом для оборони України", - сказав Байден. Окрім того, пакет допомоги, за словами американського лідера, охоплює як безпосередню передачу необхідного Україні обладнання, так і контракти на постачання боєприпасів, які Україні знадобляться в майбутні місяці для її артилерії, танків, ракетних установок.

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Зеленський, в свою чергу, назвав поставку Україні систем Patriot "важливим кроком у створенні повітряного щита", який "суттєво посилить нашу протиповітряну оборону". "Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору - можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці", - наголосив президент України.

Байден також повідомив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в середу відправить Україні гуманітарну допомогу на суму понад 374 мільйонів доларів.

Про те, чому не передаються Україні деякі види зброї

Відповідаючи на запитання про те, чому США не передають Україні деякі види зброї, Байден сказав, що так відбувається, бо Сполучені Штати не хочуть нашкодити НАТО і ЄС. "Є цілий альянс, і вкрай важливо, щоб він залишався разом з Україною. І якщо давати Україні озброєння, яке б фундаментально відрізнялося від того, яке вже туди передається, то в перспективі це могло б призвести до розколу в НАТО, ЄС та у світі загалом", - сказав він, додавши, що США і союзники даватимуть Україні те, чого вона потребує для оборони.

"Я витратив кілька сотень годин, розмовляючи з нашими європейськими союзниками, роз'яснюючи, чому їм потрібно робити подальші зусилля щодо підтримки України. Вони це повністю розуміють, але не збираються вести справу до війни з Росією", - наголосив Байден.

Володимир Зеленський і Джо Байден прогулюються у Білому домі Фото: Brendan Smialowski/AFP

Глава США наголосив, що під час свого вторгнення в Україну президент Росії Володимир Путін сподівався послабити НАТО, але "натомість він зміцнив НАТО", відзначивши рішення Швеції та Фінляндії приєднатися до альянсу після вторгнення Росії в Україну.

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Про Путіна і меседжі йому

Володимир Зеленський під час брифінгу зауважив, що не вважає за потрібне посилати жодні меседжі президенту РФ Володимиру Путіну. Він нагадав, як під час зустрічі у "нормандському форматі" у 2019 році Путін запевняв його, що повномасштабного вторгнення РФ в Україну ніколи не буде.

"Він всім брехав. Які меседжі можна йому (надсилати. - Ред.), після того, як він отруїв наше цивільне життя, спокійне життя?" - запитав Зеленський. "Для чого людині з хворим відношенням до світу, абсолютно неадекватним, відправляти меседжі? Він повинен бути зацікавлений, щоби світ на нього звертав увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу і його держави", - продовжив Зеленський.

Володимир Зеленський і Джо Байден біля Білого дому Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Про мир після війни

"Дуже філософським" назвав президент України запитання журналістів про те, що він вважатиме справедливим миром після війни. "Для нас для всіх мир по-різному справедливий. Для мене як для президента це - жодних компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності і суверенітету, це найголовніше, і відшкодування усіх збитків, яких завдала російська агресія", - зауважив він.

Утім, за словами Зеленського, для українців, які втратили дітей на війні, нецікаві жодні гроші і відшкодування. "Все, чим вони живуть - це помста. Вони живуть помстою", - сказав він. "Немає ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці… навіть не можу знайти слова, бо ми у Білому дому, культурного слова.. ці нелюди", - підсумував український президент.