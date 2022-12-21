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Очікувана допомога включатиме системи Patriot
Очікувана допомога включатиме системи PatriotФото: AFP/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Пакет з "Патріотами": США надають Україні ще $1,85 млрд

Аліна Коломієць
2 год. тому

У рамках нового пакету допомоги Україна вперше отримає систему протиповітряної оборони Patriot, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Адміністрація президента США Джо Байдена у середу, 21 грудня, оголосила про надання Україні зброї на 1 мільярд доларів з запасів Пентагону, а також 850 мільйонів доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Новий пакет допомоги, зокрема, включатиме системи протиповітряної оборони Patriot.

"Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно більшій висоті, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони", - йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена на сайті Держдепу.

Що буде у новому пакеті допомоги від США?

Блінкен зазначив, що у рамках нового пакету на 1 мільярд доларів Україна також отримає засоби для завдання високоточних ударів (Joint Direct Attack Munition - комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби у кориговані високоточні "розумні" боєприпаси. - Ред.), а також додаткові боєприпаси та критичне обладнання. Таким чином, загальна військова допомога США для України досягне "безпрецедентних" 21,9 мільярдів доларів з початку роботи чинної адміністрації, додав Блінкен.

"Сполучені Штати продовжуватимуть тісно співпрацювати з понад 50 союзниками та партнерами по всьому світу на підтримку народу України, який захищає свою свободу та незалежність із надзвичайною мужністю та безмежною рішучістю. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб Київ міг продовжувати захищатися та мати якомога сильнішу позицію за столом перемовин, коли прийде час. Лише Росія могла б закінчити цю війну сьогодні. Поки цього не станеться, ми єдині з Україною", - йдеться в заяві Блінкена.

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Чим важливі системи Patriot

Наземні комплекси протиповітряної оборони Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.

Про постачання Patriot Україна просила Сполучені Штати протягом багатьох місяців, але досі Вашингтон зволікав з рішенням.

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