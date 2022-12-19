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Росія не вперше застосовує іранські дрони для ударів по цивільній інфраструктурі України
Росія не вперше застосовує іранські дрони для ударів по цивільній інфраструктурі УкраїниФото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

РФ атакувала Україну іранським дронами: збито 30 "мопедів"

Валерій Сааков | Віолетта Чайковська
24 хв. тому

Росія вдарила вночі іранськими безпілотниками по цивільних об'єктах в Україні. Переважну більшість дронів збили сили ППО, але є влучання в об'єкти критичної інфраструктури та постраждалі.

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Російські окупаційні сили завдали чергового масованого удару по цивільних об'єктах в Україні, застосувавши іранські дрони-камікадзе типу Shahed. У ніч на понеділок, 19 грудня, десятки таких безпілотників було запущено зі східного узбережжя Азовського моря, повідомили в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Українські військові відзвітували, що їм вдалося збити 30 з 35 випущених росіянами безпілотників.

Попри таку результативну протидію атаці безпілотників, деякі з випущених російськими агресорами бойових дронів досягли своїх цілей.

Так, влада Києва повідомила про кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури. "Аварійні служби ліквідовують наслідки", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За даними влади, в небі української столиці зафіксували 23 іранські безпілотники, 18 з яких вдалося збити. Уламки дронів пошкодили проїжджу частину в Солом'янському районі Києва та вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що вибухи в столиці пролунали в Солом'янському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про шкоду внаслідок удару іранських безпілотників повідомили й на Київщині, де були також пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Відомо про двох постраждалих. "Людям надається допомога - вони під наглядом лікарів. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

Деякі з запущених іранських дронів полетіли на південь України. Приміром, речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що на південному напрямку протиповітряна оборона знищила вночі 10 іранських дронів, якими Росія атакувала Україну. Зокрема, відомо про збиття дронів у небі над Миколаївщиною, про що розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Нагадаємо, 16 грудня Росія скоїла вже дев'яту масовану ракетну атаку на критично важливу цивільну інфраструктуру України. Тоді лише по Києву було випущено 40 російських ракет, з яких силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося збити 37. Того ж дня одна з російських ракет влучила в багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі в Дніпропетровській області. Вибух частково зруйнував будинок, унаслідок чого загинуло загинуло четверо людей, у тому числі й півторарічна дитина, ще 13 мешканців постраждало.

Дрони-камікадзе Shahed-136: що відомо і як з ними боротися

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Росія не вперше застосовує іранські дрони для ударів по цивільній інфраструктурі України

РФ атакувала Україну іранським дронами: збито 30 "мопедів"

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