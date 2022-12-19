  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Ukrainian President'S Office/APA Images/ZUMA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський назвав партнерам зброю, якої потребує Україна

Аліна Коломієць
3 год. тому

За словами Володимира Зеленського, ця зима - вирішальний час, коли можна ухвалити рішення, результати яких вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення територіальної цілісності України.

https://p.dw.com/p/4LBRe

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) - безпекової північноєвропейської коаліції, до якої входять Великобританія, Ісландія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва. За його словами, Росія атакувала вночі Україну іранськими дронами з нової партії, яку отримала від Ірану. "250 штук - стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", - сказав він.

Ця зима - це вирішальний час

"Саме зараз і багато в чому саме від вас залежить, коли і як закінчиться ця війна. І все дуже конкретно. Що успішніші наші сили оборони, то швидше російська агресія зазнає краху. Зима зараз - це справді вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, результати яких вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення нашої територіальної цілісності й гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не подолає кордон України, а отже - Європи", - сказав Зеленський лідерам JEF.

У своєму зверненні він закликав Великобританію збільшити постачання систем протиповітряної оборони, Норвегію - комплексів NASAMS і ракет до них, а Нідерланди - надати сучасну бронетехніку, передусім танки. 

"Немає жодного пояснення тому, що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема "Леопардів". Я прошу вас разом із партнерами вийти на це рішення, допомогти нам. Перший, хто відкриє цю оборонну можливість для України, відкриє її для всіх інших наших партнерів. Потрібен перший крок, щоб інші також зробили свої кроки", - сказав Зеленський.

Читайте також: У Німеччині стає більше прихильників передачі Україні сучасних бойових танків

Швецію він закликав посилити українську артилерію, зокрема, системами Archer, а також захист неба - зенітно-ракетними комплексами RBS-98 і літаками Gripen. У Литви президент України попросив NASAMS і зенітно-ракетні комплекси Stinger, у Латвії - артилерійські системи, в Естонії - артилерійські снаряди (155 міліметрів) та запасні частини для гаубиць.

Данію Зеленський попрохав про системи Caesar, Фінляндію - про засоби радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам і комплекси MLRS, Ісландію - про допомогу в розмінуванні.

"Давайте діяти!", - підсумував він. 

Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Танк Leopard -2

ФРН поставила Словаччині і Чехії перші танки Leopard

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Попри інфляцію, німці щедро жертвують на благодійність

Німці назбирали рекордні пожертви до Різдва в Україні

Німці назбирали рекордні пожертви до Різдва в Україні

Суспільство3 год. тому
Марка "Русскій воєнний корабль іді..." залишається найпопулярнішою

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Суспільство11 год. тому
Наукова бібліотека Київського національного університету після російського ракетного обстрілу 11 жовтня 2022 року

Заборона використання в науці російських джерел. Що не так?

Заборона використання в науці російських джерел. Що не так?

Наука13 год. тому
Українські військові під час боїв навколо Бахмута

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Конфлікти16 грудня 2022 р.
Українські біженці в Берліні

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Політика16 грудня 2022 р.
Колишня Віце-президентка Європарламенту Єва Кайлі на зустрічі з міністром праці Катару Алі бін Саміхом Аль Маррі

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Політика16 грудня 2022 р.
На головну сторінку