Зеленський назвав партнерам зброю, якої потребує Україна

За словами Володимира Зеленського, ця зима - вирішальний час, коли можна ухвалити рішення, результати яких вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) - безпекової північноєвропейської коаліції, до якої входять Великобританія, Ісландія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва. За його словами, Росія атакувала вночі Україну іранськими дронами з нової партії, яку отримала від Ірану. "250 штук - стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", - сказав він.

Ця зима - це вирішальний час

"Саме зараз і багато в чому саме від вас залежить, коли і як закінчиться ця війна. І все дуже конкретно. Що успішніші наші сили оборони, то швидше російська агресія зазнає краху. Зима зараз - це справді вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, результати яких вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення нашої територіальної цілісності й гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не подолає кордон України, а отже - Європи", - сказав Зеленський лідерам JEF.

У своєму зверненні він закликав Великобританію збільшити постачання систем протиповітряної оборони, Норвегію - комплексів NASAMS і ракет до них, а Нідерланди - надати сучасну бронетехніку, передусім танки.

"Немає жодного пояснення тому, що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема "Леопардів". Я прошу вас разом із партнерами вийти на це рішення, допомогти нам. Перший, хто відкриє цю оборонну можливість для України, відкриє її для всіх інших наших партнерів. Потрібен перший крок, щоб інші також зробили свої кроки", - сказав Зеленський.

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Швецію він закликав посилити українську артилерію, зокрема, системами Archer, а також захист неба - зенітно-ракетними комплексами RBS-98 і літаками Gripen. У Литви президент України попросив NASAMS і зенітно-ракетні комплекси Stinger, у Латвії - артилерійські системи, в Естонії - артилерійські снаряди (155 міліметрів) та запасні частини для гаубиць.

Данію Зеленський попрохав про системи Caesar, Фінляндію - про засоби радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам і комплекси MLRS, Ісландію - про допомогу в розмінуванні.

"Давайте діяти!", - підсумував він.