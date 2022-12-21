Конгрес США може визнати Росію державою-агресоркою - ЗМІ
Олена Перепадя
1 год. тому
За даними The Hill, республіканці називають визначення РФ державою-агресоркою "половинчастим", оскільки є запит на визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Останнє надало би більше підстав ізолювати Москву.
Таке законодавче визначення, зазначає американське видання, надасть президенту США Джо Байдену нові санкційні повноваження стосовно російських чиновників. Водночас критики тексту кажуть, що ці повноваження є надлишковими, оскільки США і так запровадили санкції щодо РФ за вторгнення в Україну.
Помічник члена Палати представників (нижньої палати парламенту. - Ред.) від Республіканської партії називає таке визначення "половинчастим", оскільки Київ вимагає законодавчого закріплення визначення Сполученими Штатами Росії "державою-спонсоркою тероризму". "Адміністрація Байдена сказала, що не підтримає таке визначення, але придумала альтернативне, яке навіть не існує у внутрішньому праві США - для нього немає ніякої правової основи. Це половинчастий піар-хід, який не зробить нічого, щоб покарати Росію чи допомогти українському народу", - сказав він The Hill.
Визнання Росії "державою-спонсоркою тероризму" призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові витрати на країни, які взаємодіють з Кремлем. Видання нагадує, що адміністрація Байдена не йде на це, оскільки таке рішення зв'язало б їй руки у взаємодії з Росією в цілому та заблокувало би будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни РФ проти України.
Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму через військову агресію РФ проти України. Таким чином євродепутати мають намір підготувати ґрунт для притягнення президента РФ Володимира Путіна та російського уряду до відповідальності перед міжнародним трибуналом. У зв'язку з тим, що у Європейському Союзі немає правового підґрунтя для визнання третьої країни державою-спонсором тероризму, Європарламент у резолюції закликає ЄС і країни, які до нього входять, розробити правову основу для позначення держав-спонсорів тероризму та держав, які вдаються до тероризму.