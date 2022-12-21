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Будівля Конгресу США у ВашингтоніФото: Samuel Corum/Getty Images
ПолітикаСполучені Штати Америки

Конгрес США може визнати Росію державою-агресоркою - ЗМІ

Олена Перепадя
1 год. тому

За даними The Hill, республіканці називають визначення РФ державою-агресоркою "половинчастим", оскільки є запит на визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Останнє надало би більше підстав ізолювати Москву.

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На тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США керівництво Конгресу працює над швидким внесенням законопроєкту, що засуджує Росію як "державу-агресорку".  Про це у середу, 21 грудня, пише The Hill.

Таке законодавче визначення, зазначає американське видання, надасть президенту США Джо Байдену нові санкційні повноваження стосовно російських чиновників. Водночас критики тексту кажуть, що ці повноваження є надлишковими, оскільки США і так запровадили санкції щодо РФ за вторгнення в Україну.

Помічник члена Палати представників (нижньої палати парламенту. - Ред.) від Республіканської партії називає таке визначення "половинчастим", оскільки Київ вимагає законодавчого закріплення визначення Сполученими Штатами Росії "державою-спонсоркою тероризму". "Адміністрація Байдена сказала, що не підтримає таке визначення, але придумала альтернативне, яке навіть не існує у внутрішньому праві США - для нього немає ніякої правової основи. Це половинчастий піар-хід, який не зробить нічого, щоб покарати Росію чи допомогти українському народу", - сказав він The Hill.

Визнання Росії "державою-спонсоркою тероризму" призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові витрати на країни, які взаємодіють з Кремлем. Видання нагадує, що адміністрація Байдена не йде на це, оскільки таке рішення зв'язало б їй руки у взаємодії з Росією в цілому та заблокувало би будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни РФ проти України.

Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму через військову агресію РФ проти України. Таким чином євродепутати мають намір підготувати ґрунт для притягнення президента РФ Володимира Путіна та російського уряду до відповідальності перед міжнародним трибуналом. У зв'язку з тим, що у Європейському Союзі немає правового підґрунтя для визнання третьої країни державою-спонсором тероризму, Європарламент у резолюції закликає ЄС і країни, які до нього входять, розробити правову основу для позначення держав-спонсорів тероризму та держав, які вдаються до тероризму.

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