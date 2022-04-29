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Павло Кириленко

Павло Кириленко - український державний діяч, юрист. У липня 2019 Кириленка призначено головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації, раніше працював в органах прокуратури.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Кириленко".

Голова Донецької ОВА Кириленко: Боротимемося за кожен сантиметр нашої землі (відео)

Голова Донецької ОВА Кириленко: Боротимемося за кожен сантиметр нашої землі (відео) 29.04.2022

На Донеччині чекають на важку зброю від західних партнерів, аби стримати наступ Російської Федерації. Про це в інтерв’ю DW заявив очільник області Павло Кириленко.

Лише зброєю можемо протистояти навалі ворога - голова Донецької ОДА (29.04.2022) 29.04.2022

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.
Голова Донецької ОДА: Доведеться все відбудовувати з нуля

Голова Донецької ОДА: Доведеться все відбудовувати з нуля 16.03.2022

Донбас прийняв на себе один з найважчих ударів російської війни проти України. Докладніше про це DW поговорила з головою Донецької ОДА, керівником військово-цивільної адміністрації (ОДА-ВЦА) Павлом Кириленком.

Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про звільнені села

Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про "звільнені" села 13.03.2022

В ОПУ заявляють, що на Донбасі українські війська стримують російські. Влада області продовжує евакуацію після нічних обстрілів. Сепаратисти заявляють про "звільнені" за допомогою Росії населені пункти.
На Донеччині бойовики обстріляли житлові будинки, з-під завалів визволяли цивільних

На Донеччині бойовики обстріляли житлові будинки, з-під завалів визволяли цивільних 14.11.2021

Внаслідок обстрілу селища Невельське на Донеччині чотири житлових будинки були зруйновані. Рятувальники з-під завалів дістали двох людей.