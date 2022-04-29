Павло Кириленко

Голова Донецької ОДА: Доведеться все відбудовувати з нуля

Донбас прийняв на себе один з найважчих ударів російської війни проти України. Докладніше про це DW поговорила з головою Донецької ОДА, керівником військово-цивільної адміністрації (ОДА-ВЦА) Павлом Кириленком.