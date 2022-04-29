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Павло Кириленко - український державний діяч, юрист. У липня 2019 Кириленка призначено головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації, раніше працював в органах прокуратури.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Кириленко".
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.