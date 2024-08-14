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СуспільствоУкраїна

Голову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні

Ольга Журавльова
14 серпня 2024 р.

НАБУ повідомило очільнику держоргану про підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, за три роки на посаді глави ОДА він набув, зокрема, 7 квартир, будинок і ВМW Х3. За даними ЗМІ, йдеться про Павла Кириленка.

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Павло Кириленко
Павло Кириленко (архівне фото)Фото: privat

Детективи Національного антикорупційного бюро  (НАБУ)   повідомили у середу, 14 серпня, про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації очільнику українського державного органа зі спеціальним статусом. Про це повідомили пресслужби НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Досудове розслідування встановило, що у 2020-2023 роках підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об'єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

Як повідомили в САП, серед набутого посадовцем майна: сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 квадратних метрів; будинок на понад 220 квадратних метрів та дві земельні ділянки під Києвом; два гаражних бокси; шість машино-місць; три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів; автомобіль ВМW Х3.

"Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок", - повідомили в САП. Щоб приховати незаконне збагачення, посадовець не зазначив відомості про набуте майно у деклараціях за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Його дії правоохоронці кваліфікували за статтею 368-5 (незаконне збагачення) та частиною другою статті 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".

Прізвища чиновника правоохоронці не називають. Втім, за даними ЗМІ та антикорупційних громадських організацій, йдеться про очільника Антимонопольного комітету України (АМКУ)  Павла Кириленка, який у 2020-2023 роках очолював Донецьку обласну державну (військову) адміністрацію.

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