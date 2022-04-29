Голова Донецької ОВА Кириленко: Боротимемося за кожен сантиметр нашої землі

Deutsche Welle: Чи розпочався, за Вашою оцінкою, анонсований повномасштабний наступ Російської Федерації на Донбасі, якого з тривогою очікує весь світ? Як виглядає ситуація на фронті у даний момент?

Павло Кириленко: Основний наступ відбувається з північної частини області. Це лиманський напрямок. Збройні сили України стримують натиск ворога і роблять все, щоб він не просунувся на міста Слов’янськ та Краматорськ.

Цей наступ нарощується? Чи очікуєте Ви подальшого підвищення інтенсивності бойових дій?

Після перегрупування всіх резервів цей наступ вони намагаються здійснювати за своєю вже сталою тактикою. Спочатку масовані артилерійські обстріли, потім йде важка броньована техніка. Цей наступ нарощується, але завдяки Збройним силам України він стримується.

Наскільки великі втрати серед цивільного населення? Ви згадали про масивні артилерійські обстріли. У минулому російська армія не надто зважала при обстрілах на цивільних. Яка ситуація з безпекою цивільного населення на даний момент?

Йдуть обстріли практично всіх населених пунктів вздовж лінії розмежування. Піддаються обстрілам і населенні пункти, які віддалені від лінії розмежування. Вчора були масовані артилерійські і авіаудари по Краматорському району, центральній частині області, мар'їнський напрямок. Ворог дотримується тактики вести обстріл як населених пунктів на лінії фронту, так і віддалених від неї.

Перед початком цього наступу влада закликала цивільне населення евакуюватися з області. Скільки людей було евакуйовано, скільки цивільних залишається у регіоні і не хочуть виїжджати?

Близько 270 тисяч жителів області були евакуйовані залізницею, 75 тисяч людей - автобусним сполученням. В області з 1 мільйона 680 тисяч жителів залишилися приблизно 350-360 тисяч людей. У таких великих містах як Краматорськ, наприклад, з 200 тисяч людей, які там мешкали до 24 лютого, залишаються близько 35 тисяч.

Наскільки вдається забезпечувати тих, хто залишився, найнеобхіднішим? Чи працюють магазини, чи можна купити ліки? Або ж це забезпечується гуманітарними організаціями?

Цей алгоритм відпрацьований. Людей забезпечують всім необхідним. Відбувається підвіз і розподілення гуманітарного вантажу, ліків. Це роздається керівниками місцевих адміністрацій як людям на місцях, так і акумулюється на складах, звідки розподіляється у відповідності до потреб на випадок загострення ситуації.

Чи очікуєте Ви успіху від зусиль генерального секретаря ООН Гутерріша, який був спершу у Москві, потім у Києві, аби врятувати тисячі людей у Маріуполі - і цивільних, і військових - які переховуються на комбінаті "Азовсталь"?

Саме цим займаюся, зокрема, безпосередньо у цей момент. Перепрошую, мушу ввімкнути телефон. У цій ситуації не можу бути без зв'язку. Ми розраховуємо, що зможемо прозвітувати про успіхи у питанні евакуації з Маріуполя - з цього найбільш трагічного міста.

За різними даними, на "Азовсталі" переховується понад тисяча людей

Ви сподіваєтеся саме на посередництво ООН чи працюють й інші міжнародні канали?

Це ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Це питання у відповідний момент буде коментувати безпосередньо президент. Там дуже складна процедура. Всі попередні спроби не були успішними, тому що російська сторона не дотримувалася домовленостей. Ми маємо все детально відпрацювати, щоби досягти результату.

Є якийсь вихід, який Ви бачите?

Рішення є. Вважаю за доцільне його коментувати вже після того, як буде досягнуто результату.

Західний світ об´єднався на підтримку України. Днями на зустрічі міністрів оборони 40 країн у Німеччині домовилися посилити поставки важкої зброї до України. Як швидко Ви очікуєте на цю зброю у Вашому регіоні? Наскільки нагальним є це питання для Вас?

Нам це дуже необхідно. Ми щоразу наголошуємо, що лише таким чином ми зможемо стримати ворога, протистояти цій навалі. Ми свого не віддамо. Ми будемо стояти і боротися за кожен сантиметр нашої землі.