80 відсотків житла в Маріуполі зруйновано, в місті лишається 350 тисяч осіб

Ситуація у Маріуполі Донецької області, який вже 16 діб перебуває у блокаді, залишається критичною, повідомили у четвер, 17 березня, у Маріупольській міській раді. Понад 350 тисяч жителів Маріуполя надалі ховаються у сховищах і підвалах від безперервних обстрілів з боку російських військ. У середньому на добу на місто, за цими даними, скидається від 50 до 100 авіабомб.

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За попередньою оцінкою, близько 80 відсотків житлового фонду міста зруйновано внаслідок бомбардувань та обстрілів, з них майже 30 відсотків - не підлягає відновленню, повідомили у міськраді.

За даними місцевої влади, всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв ввечері у четвер повідомив, що до Запоріжжя дісталися 470 автомобілів з Маріуполя, у яких прибуло загалом 1865 людей, з них 479 - діти.

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Також у міськраді Маріуполя нагадали, що 16 березня внаслідок бомбардування було знищено Драматичний театр та будівлю басейну "Нептун". "У цих місцях від постійних обстрілів ховалися сотні людей, переважно жінки, діти та люди похилого віку. Учора і сьогодні, незважаючи на безперервні обстріли, наскільки це можливо, триває розбір завалів та порятунок людей. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - йдеться в повідомленні. Віцепрем'єрка України Ольга Стефанишина раніше в четвер повідомляла, що з-під завалів вдалося врятувати 130 осіб.

Натомість начальник російського Національного центру управління обороною Михайло Мізінцев стверджує, що військові РФ начебто "забезпечили" у четвер евакуацію з Маріуполя 43 тисяч осіб. При цьому він не зазначив, куди саме було евакуйовано цих людей.